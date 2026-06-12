Китай передал Камбодже первую партию модернизированных танков "Тип-59D"

ЦАМТО 11 июня. Вооруженные силы Камбоджи получили первую партию модернизированных танков "Тип-59D" китайского производства.

Как сообщает The Nation Thailand, в июне 2026 года в порт Сиануквиль было доставлено 39 машин. Поставка осуществляется в рамках долгосрочного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между КНР и Камбоджей.

Подтверждение факта передачи поступило от официального представителя Китая. Военный атташе КНР в Таиланде генерал-майор Чжан Линьхун в ходе встречи с представителями тайского военного ведомства 9 июня официально подтвердил доставку Камбодже 39 ед. танков "Тип-59D". По его словам, поставка является частью ранее заключенного соглашения об оказании военной помощи и не связана с пограничным инцидентом между Таиландом и Камбоджой в 2025 году. Министерство обороны Таиланда, в свою очередь, заявило, что соглашение о поставках было оформлено до начала вооруженного противостояния на тайско-камбоджийской границе.

Согласно имеющимся данным, общий объем поставок по действующему контракту составляет 93 ОБТ "Тип-59D". Первая партия включает 39 машин, оставшиеся 54 танка предполагается передать в рамках последующих поставок в соответствии с согласованным графиком. Поставленные "Тип-59D" являются машинами, ранее состоявшими на вооружении НОАК и прошедшими восстановительный ремонт и дооснащение в рамках модернизационного пакета.

Параллельно с передачей бронетехники осуществляется расширение военно-морской компоненты двустороннего сотрудничества. В апреле 2025 года состоялось официальное открытие обновленной военно-морской базы Реам в провинции Сиануквиль, строительство которой велось при китайском финансировании с июня 2022 года. Объект включает причальный комплекс для судов крупного водоизмещения, сухой док и логистическую инфраструктуру. По имеющимся данным, Камбодже планируется также передать два военных корабля (предположительно корветы УРО класса "Тип-056А").

ОБТ "Тип-59D" представляет собой глубокую модернизацию серийного танка "Тип-59" – китайской лицензионной копии советского среднего танка Т-54А, принятого на вооружение НОАК в 1959 году. Работы по созданию варианта "D" были завершены в середине 1990-х годов. В 1995 году машина прошла государственные испытания под обозначением WZ120C и была принята к серийному производству.

Основным вооружением танка является 105-мм нарезная пушка "Тип-83А", разработанная на базе британской L7 и отличающаяся удлиненным стволом. Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет.

Система управления огнем цифровая, в состав которой входят: лазерный дальномер, двухосевой стабилизатор вооружения, баллистический вычислитель, прицел наводчика с тепловизионным каналом и приборы ночного видения на основе электронно-оптических усилителей изображения для командира, наводчика и механика-водителя. Данная система аналогична по составу, применяемой на китайском танке "Тип-80".

Защита машины усилена за счет установки блоков динамической защиты серии FY-1 на лобовых проекциях башни и корпуса, обеспечивающих снижение бронепробиваемости кумулятивных боеприпасов. Также установлены дымовые гранатометы по бортам башни и резиновые бортовые экраны. Силовая установка не модернизировалась.