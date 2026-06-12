Франция заявила о намерении самостоятельно разработать истребитель нового поколения после аннулирования FCAS

ЦАМТО, 11 июня. Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен 10 июня в ходе выступления в Национальном собрании заявила, что Франция располагает возможностями для самостоятельной разработки истребителя шестого поколения к 2040 году.

Как сообщает Le Monde, заявление последовало спустя двое суток после официального подтверждения аннулирования совместной франко-германо-испанской программы FCAS (Future Combat Air System). "Это, очевидно, серьезный технический актив для суверенитета нашей страны", – подчеркнула министр.

Выступая в Национальном собрании, К.Вотрен особо отметила промышленный потенциал французского авиастроительного сектора: "Я хочу упомянуть Dassault, Safran, Thales и всю экосистему предприятий, поскольку на данный момент это единственная команда в Европе, способная производить истребитель полностью самостоятельно".

По ее словам, за восемь лет на программу FCAS Францией было выделено 2,5 млрд. евро. Министр выразила уверенность в том, что накопленный научно-технический задел позволит французским компаниям продолжить работу над истребителем в национальном формате с перспективой завершения к 2040 году.

Ранее генеральный директор Dassault Aviation Эрик Трапье неоднократно заявлял, что его компания обладает всеми компетенциями для самостоятельного создания перспективного истребителя.

Параллельно, на открытии авиасалона ILA-2026 (10-14 июня), немецкие компании Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Rohde & Schwarz, Autoflug и Liebherr, объявили о создании промышленного консорциума под рабочим наименованием "Team Gen 6". Консорциум намерен представить Минобороны Гепрмании альтернативную концепцию истребителя шестого поколения. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил получение соответствующей заявки и сообщил, что его ведомство приступило к ее изучению.