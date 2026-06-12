ОСК представила на салоне "ФЛОТ-2026" перископный комплекс и другие технические новинки

ЦАМТО, 11 июня. Концерн ОСК "Электроприбор" представил на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2026" перископный комплекс, обновленную линейку судовых навигационных приборов и другие технические новинки.

Предприятие является единственным в стране разработчиком и производителем многоканальных оптико-электронных перископных комплексов. Концерн серийно производит унифицированный перископный комплекс "Парус-98Э", который поставляется на все строящиеся и модернизируемые подводные лодки. Комплекс имеет в своем составе не только командирский перископ, но и так называемую оптронную мачту, не проникающую в прочный корпус подводной лодки.

"Парус-98Э" обеспечивает наблюдение за надводной обстановкой в различных диапазонах (телевизионный, инфракрасный и тепловизионный), определение дистанции до цели с использованием лазерного дальномера, прием сигналов глобальных спутниковых навигационных систем, определение направления на источники радиочастотных излучений и поиск надводных и воздушных целей по радиочастотному излучению.

На МВМС "ФЛОТ-2026" впервые продемонстрирован перископный комплекс "Парус 98Э" в полном составе из двух перископов разного типа. Концерн представил обновленный командирский перископ, сочетающий в одном изделии оптический и телевизионный каналы высокого разрешения. Оптический канал является энергонезависимым, благодаря чему обеспечивает возможность обзора горизонта даже при обесточивании комплекса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".