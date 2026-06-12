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ЦАМТО

В Латвию доставлена первая боевая машина пехоты ASCOD

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Райвис Мелнис
Райвис Мелнис.
Источник изображения: valmieraszinas.lv

ЦАМТО, 11 июня. На предприятии Patria Defence Partnership Latvia в Валмиере 6 июня состоялась церемония демонстрации первой поставленной в Латвию БМП ASCOD (носит официальное наименование Hunter).

В мероприятии принял участие министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

Сборка БМП завершилась на предприятии испанской компании General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) в Трубии (район Овьедо) в апреле 2026 года, после чего она прошла испытания на полигоне в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2025 года по итогам тендера Министерство обороны Латвии заключило с испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD. Стоимость заказа составила 373 млн. евро. Программа предусматривает участие в производстве латвийской промышленности и создание центра обслуживания ASCOD в Латвии. Доля участия латвийской оборонной промышленности составляет не менее 30% от общей суммы контракта.

Испанское предприятие выпустит первую партию техники и будет отвечать за все работы, связанные с производством комплектующих для сборки бронемашин. Затем они будут отправляться в Латвию на предприятие Patria Latvia для завершающей сборки, установки оборудования, включая ДУМВ UT30 Mk.2, и испытаний перед передачей ВС страны.

Как предполагается, полностью поставка будет выполнена в течение 2027 года.

В июне 2025 года Минобороны Латвии подписало с GDELS-SBS контракт на закупку дополнительно 42 боевых машин пехоты ASCOD на сумму 387 млн. евро. Их поставки планируется начать в 2027 году. В итоге на вооружении ВС Латвии будет состоять 84 бронемашины Hunter.

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