К ударам по базам США привлекли ракеты Emad с гиперзвуковыми боеголовками

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Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции в ходе недавних ударов по расположенной в Иордании авиабазе "Муваффак ас-Салти" в Иордании задействовали баллистические ракеты средней дальности с жидкостными ракетными двигателями Emad.

Они являются глубокой модернизацией ракеты Shahab-3. Существует несколько версий. Так, четыре года в Сети появлялись ее характеристики, и там она фигурирует под обозначением BM-1750, в котором раскрывается максимальная дальность полета. Скорость - до 3800 метров в секунду.

Отклонение от точки прицеливания - 50 м. Диаметр - 1250 мм. Длина - 16,5 м. Масса - 18000 кг, в том числе боевой части - 970 кг. Головная часть - отделяемая и управляется до самой встречи с целью.

В ходе этой атаки, по данным иранских источников, были накрыты ангары, где обычно хранятся американские самолеты пятого поколения F-35 Lightning II и командный центр.

Алексей Брусилов