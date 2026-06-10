Российский рынок радиоэлектроники неожиданно взлетел до 4 трлн рублей

Минпромторг заявил о росте рынка радиоэлектроники и увеличении доли российских производителей до 62% в 2025 г., хотя многие отечественные электронные компоненты продолжают значительно проигрывать китайским по цене.

Минпромторг оценивает совокупную емкость рынка радиоэлектроники в России по итогам 2025 г. в 3–4 трлн руб., пишут «Ведомости».

Как минимум четверть этого объема (1–1,2 трлн руб.) составляет госзаказ, по данным директора департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрия Плясунова. Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12%–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г., заявил Плясунов.

Под рынком радиоэлектроники обычно понимают все телекоммуникационное оборудование, серверы, системы хранения данных (СХД), промышленную электронику, микроэлектронику, печатные платы, различные специализированные электронные устройства и т. д., пояснил генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

Наиболее локализованы сейчас оборонная и аэрокосмическая отрасли, специализированная промышленная электроника, часть телеком-оборудования, решения для критической инфраструктуры и отдельные классы вычислительной техники, уточнила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина.

Доли локальных производителей могут различаться в зависимости от типа оборудования, добавил генеральный директор АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян, например, на регулируемом рынке доля отечественного телекоммуникационного оборудования составляет уже более 70%, а в категории базовых станций, доля еще небольшая.

В массовой потребительской электронике и в электронной компонентной базе российская рынок также по-прежнему зависит от импорта, добавила Квашенкина.

В конце 2025 г. Минпромторг предложил продлить на два года срок действия субсидий по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие», о чем ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) просила с 2023 г., чтобы избежать штрафов и требований вернуть субсидии со стороны Минпромторга из-за отсутствия на российском рынке необходимого оборудования и российских процессоров.

По итогам 2025 г. российский рынок электронных компонентов сократился на 18,3% и по прогнозам АРПЭ, падение продолжится еще на 8,4%. Одновременно с этим доля отечественных компонентов снизилась с 28% до 26%, уступив место готовой китайской продукции

Сейчас основной спрос на отечественные радиоэлектронные решения стимулируется за счет усиления локализации и нормативного регулирования, критичным для отрасли остается разница в цене с импортной продукцией, отметил директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов.

В стране действует национальный режим в госзакупках, программа льготного кредитования. За счет налоговых преференций, как сказал Плясунов, компании электронной отрасли в год экономят порядка 100 млрд руб.

Доброхотов полагает, что в дополнение к существующим действенной мерой может стать введение технологического сбора с разными ставками для отечественной и импортной продукции или внедрение механизма возврата средств реестровому производителю.

На финансирование госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2024 г. властями было выделено 26,5 млрд руб., в 2025 г. сумму планировалось сократить до 14,4 млрд, а на 2026 г. Минпромторг собирался урезать ее до 4,9 млрд руб. Между тем, согласно поручению Президента Владимира Путина, к 2030 г. выпуск продукции в отрасли должен увеличиться до 6,3 трлн руб. Предполагается, что это обеспечит около 70% потребностей страны.