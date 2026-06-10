Дешевые роботы-грузовики позволят доставлять припасы под огнем неприятеля

Грузовик-робот

В условиях развития военных технологий и методов ведения боевых действий стремительно изменяется и военная логистика. Доставлять грузы на поле боя прежними способами становится все сложнее из-за массового применения всевидящих ударных беспилотников. Изменить ситуацию могут беспилотные грузовики.

Новую линейку военных роботизированных грузовиков для армии США совместно разрабатывают компании American Rheinmetall и Harbinger. Первая отвечает за интеграцию боевых машин, а вторая предоставляет гибридные электрические шасси с электронным управлением. От традиционных грузовиков они разительно отличаются отсутствием кабин и ручного управления, а в движение их приводят гибридные силовые установки. Возможность перехода на электрическую тягу делает роботизированные грузовики значительно тише и малозаметнее за счет снижения тепловой заметности. Цель разработчиков — создать высокоэффективную недорогую машину снабжения для доставки всего необходимого на поле боя, не подвергая опасности личный состав. Потеря такого грузовика не является слишком значимой — все варианты его использования приемлемы. Идеальный вариант, если робот-грузовик вернется на базу, если где-то застрянет — его заберут потом. Ну а если станет жертвой беспилотника — его без проблем заменят другим.

Александр Агеев