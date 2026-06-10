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Деловая газета "Взгляд"

Германия начала поиск партнеров для создания новейшего истребителя

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NGF FCAS
NGF FCAS.
Источник изображения: Dassault Systemes

Берлин приступил к консультациям с другими странами после развала совместной франко-германской программы по строительству боевого самолета стоимостью 100 млрд евро.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство ищет новых участников для авиационного проекта, передает Bloomberg.

"Как вы можете себе представить, мы уже несколько месяцев ведем переговоры по этому поводу с различными заинтересованными сторонами", – сообщил глава ведомства во вторник.

Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к выводу, что участники инициативы Future Combat Air System не смогли найти точки соприкосновения. Стоимость сорвавшейся программы оценивалась в 100 млрд евро, или 115 млрд долларов. Теперь немецкая сторона рассматривает возможность сотрудничества с Испанией и Швецией без участия Франции.

В качестве альтернативного сценария рассматривается присоединение к программе GCAP, которую развивают Британия, Италия и Япония. Писториус отметил, что закрытие проекта не стало сюрпризом, а отношения между странами не испортились. Он также добавил, что на повестке дня остается множество других запущенных инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект совместного франко-германского истребителя потерпел крах.

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Германия
Испания
Италия
Франция
Швеция
Япония
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