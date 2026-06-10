В Нидерландах создан дрон на принципах белки-летяги

Исследователи Делфтского технического университета разработали инновационный беспилотник SquirrelDrone, имитирующий способность планирующих млекопитающих менять форму тела в полете.

Нидерландские ученые представили новый тип беспилотника SquirrelDrone, вдохновленный маневренностью белок-летяг, передает РИА "Новости". В отличие от большинства подобных аппаратов, копирующих птиц, этот робот основан на принципах полета планирующих млекопитающих.

"Ученые из Делфтского технологического университета трансформировали биологические принципы в новый летающий робот под названием SquirrelDrone, впервые продемонстрировав, как морфинг всего тела может значительно улучшить летные характеристики роботических систем", – говорится в заявлении вуза.

Разработчики впервые перенесли принцип полного изменения формы тела в робототехнику. Новый дрон способен менять конфигурацию корпуса в воздухе, что повышает его устойчивость и управляемость. Белки-летяги управляют движением не только перепонками, но и вытягивают лапы, изгибают позвоночник и используют хвост для контроля потоков.

Доцент кафедры воздушного взаимодействия Салуа Хамаза отметила, что ранее инженеры вдохновлялись птицами, создавая крылья с изменяемой геометрией. Планирующие животные используют другой подход, превращая все тело в аэродинамическую систему. Эта технология может стать основой для высокоманевренных дронов, подходящих для сложных условий леса или городской среды.

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Денис Тельманов