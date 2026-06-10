Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Нидерландах создан дрон на принципах белки-летяги

548
0
0
Flying squirrel and drone comparison. Squirrel images are AI generated
Flying squirrel and drone comparison. Squirrel images are AI generated.
Источник изображения: tudelft.nl

Исследователи Делфтского технического университета разработали инновационный беспилотник SquirrelDrone, имитирующий способность планирующих млекопитающих менять форму тела в полете.

Нидерландские ученые представили новый тип беспилотника SquirrelDrone, вдохновленный маневренностью белок-летяг, передает РИА "Новости". В отличие от большинства подобных аппаратов, копирующих птиц, этот робот основан на принципах полета планирующих млекопитающих.

"Ученые из Делфтского технологического университета трансформировали биологические принципы в новый летающий робот под названием SquirrelDrone, впервые продемонстрировав, как морфинг всего тела может значительно улучшить летные характеристики роботических систем", – говорится в заявлении вуза.

Разработчики впервые перенесли принцип полного изменения формы тела в робототехнику. Новый дрон способен менять конфигурацию корпуса в воздухе, что повышает его устойчивость и управляемость. Белки-летяги управляют движением не только перепонками, но и вытягивают лапы, изгибают позвоночник и используют хвост для контроля потоков.

Доцент кафедры воздушного взаимодействия Салуа Хамаза отметила, что ранее инженеры вдохновлялись птицами, создавая крылья с изменяемой геометрией. Планирующие животные используют другой подход, превращая все тело в аэродинамическую систему. Эта технология может стать основой для высокоманевренных дронов, подходящих для сложных условий леса или городской среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская компания Neiry разработала управляемых дистанционно биодронов-голубей с нейрочипами. Нижегородские инженеры продемонстрировали беспилотник "Дуга" для вертикального взлета и ударных задач. Китайские ученые создали универсальный аппарат со складным крылом для воздушных полетов и подводного плавания.

Денис Тельманов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Нидерланды
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию