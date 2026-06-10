Российский ударный беспилотник «Орион» с ракетами заметили в Африке

Африканский корпус Минобороны задействовал разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали, их используют для высотного патрулирования и нанесения точечных ударов по позициям террористов на континенте.

Подразделения Министерства обороны РФ продолжают применять разведывательно-ударные дроны "Орион", известные также как "Иноходец", в Мали. Видеозапись полета аппарата на большой высоте опубликовала "Российская газета". На кадрах отчетливо видны подвешенные под крыльями боеприпасы, однако из-за значительного расстояния точно установить их тип пока невозможно.

Ранее в социальных сетях уже распространялись кадры боевой работы этих комплексов. На них демонстрировалось успешное поражение ракетами автомобилей террористов, перевозивших взрывчатые вещества.

Аппарат обладает внушительным арсеналом вооружения класса "воздух-земля". Помимо модифицированных противотанковых ракет "Корнет-Д" с дальностью поражения до десяти километров, беспилотник способен нести корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50.

Ранее представитель Мали сообщил о планах развивать оборонное сотрудничество с Россией. До этого подразделения российского Африканского корпуса помогли властям республики отбить массированную атаку исламистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ударно-разведывательный беспилотник "Иноходец" изначально пошел в серийное производство под заводским наименованием "Орион".

Тимур Шайдуллин