Войти
Деловая газета "Взгляд"

Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике

531
0
+1
Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике.
Источник изображения: @ Евгений Биятов/РИА Новости

Первая созданная полностью в России газовая турбина большой мощности наработала 12 тысяч часов в составе ТЭС в Краснодарском крае. Ростех продолжает ее совершенствовать и удешевлять обслуживание турбины. Хотя еще несколько лет назад наличие в России вообще такого технического сооружения было под большим вопросом. Этот рынок был поделен между американцами и немцами.

Первая серийная турбина большой мощности ГТД-110М наработала более 12 тысяч часов в составе ТЭС на Юге России. Она помогает обеспечивать работу жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий региона, сообщила госкорпорация "Ростех".

Это первый серийный двигатель для энергетики в классе мощности 90-130 МВт, который полностью разработан и произведен в России. Многие десятилетия Россия закупала такие турбины у американцев и немцев. И только в последние годы удалось сделать прорывной шаг вперед. Без этой турбины невозможен технологический суверенитет страны в сфере ТЭК, ровно как без собственных авиационных двигателей невозможен суверенитет страны в воздухе.

До 2022 года зависимость России от импорта газовых турбин составляла более 90%, но после 2022 года главные поставщики – немецкий Siemens и американский General Electric – перестали работать с Россией. Мы могли делать сами только турбины малой мощности, но для большинства ТЭС этого недостаточно. Хорошо, что работы над турбинами большой мощности внутри страны все-таки велись, и в партнерстве с немцами, и самостоятельно. Только благодаря этому удалось так быстро сделать отечественную газовую турбину, считающуюся одним из сложнейших технических сооружений.

Первую газовую турбину большой мощности ГТД-110М установили на третий энергоблок новой ТЭС "Ударная" в ноябре 2024 года. Она находится в Краснодарском крае. И вот за эти полтора года работы турбина наработала порядка 12 тыс. часов.

"В настоящее время завершена плановая инспекция горячей части с выполнением регламентных работ по обслуживанию турбины. Параллельно на предприятии "ОДК-Сатурн" продолжается работа по повышению ресурса, совершенствованию ее эксплуатационных характеристик и экологических параметров. Это позволит снизить стоимость обслуживания в течение жизненного цикла турбины ГТД-110М", – отметил генеральный директор "ОДК-Турбины большой мощности" Олег Руснак.

"12 тысяч эквивалентных часов – это уже не стендовая демонстрация, а подтверждение ресурса и ремонтопригодности на реальной станции: турбина прошла плановую инспекцию горячей части, а производитель продолжает дорабатывать узлы и сервисные решения. Для тяжелых газовых турбин это нормальная практика: у мировых вендоров валидация дополняется коммерческой эксплуатацией, потому что только она показывает поведение машины в реальной нагрузке, жаре и циклах ремонта", – говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Коэффициент полезного действия турбины составляет порядка 36%, что сопоставимо с лучшими на мировом рынке газотурбинными двигателями для энергетики. В ее конструкции применены современные инженерные решения, в том числе использованы литые рабочие лопатки, аддитивные технологии при изготовлении камеры сгорания, термобарьерные покрытия на элементах горячей части. Отечественная газовая турбина легче и компактнее аналогов, что упрощает доставку до объектов заказчиков, отмечает Ростех.

Спрос на подобные турбины большой мощности в России будет огромный, поэтому заводы будут завалены заказами как минимум на ближайшие несколько десятилетий. С одной стороны, многие электростанции в стране устаревшие и требуют модернизации или даже полной замены. С другой стороны, возникает потребность строить новые газовые электростанции на фоне роста спроса на электроэнергию.

Минэнерго оценивает потребность российской электроэнергетики в газовых турбинах до 2042 года в 31 ГВт. Это означает необходимость построить 258 турбин.

"Выпуск газовых турбин – пожалуй, наиболее востребованное направление в энергетическом машиностроении. С одной стороны, с российского рынка ушли зарубежные поставщики, а с другой, в этом сегменте действительно заработало импортозамещение. К выпуску газовых турбин большой мощности уже приступили ОДК и "Силовые машины". Наладить выпуск своей линейки турбин планирует также "Интер РАО"", – отмечает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Производственные планы ОДК (входит в Ростех) предполагают выпуск двух, а с 2028 года – четырех таких больших турбин в год. Это станет возможным благодаря строительству в Рыбинске нового механосборочного комплекса.

"Для производителей турбин ключевой вопрос – это маржинальность такого производства, и достичь ее в первые годы без господдержки трудно.

С другой стороны, для потребителя ключевым вопросом является доступность и стоимость сервисных услуг, особенно для турбин, которые только запускаются в массовое производство. Поэтому нужны формы поддержки, которые бы минимизировали риск нагрузки на потребителей, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и бюджетных субсидий", – считает Терешкин.

По его мнению, спрос на газовые турбины российского производства будет расти даже в случае возвращения зарубежных поставщиков. Это произойдет из-за необходимости снижения энергодефицита на Дальнем Востоке и на юге России, а также роста спроса на газовые турбины за рубежом, который происходит на фоне бума ИИ и дата-центров, заключает эксперт.

Ольга Самофалова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
General Electric
Siemens
ОДК УК
Ростех
Силмашин
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию