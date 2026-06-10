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Военное обозрение

Британия впервые опередила Россию по вложениям в ядерный арсенал

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Источник изображения: topwar.ru

Мировые расходы на ядерное оружие в 2025 году достигли рекордных показателей, составив почти 119 млрд долларов. Согласно исследованию Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), девять государств, обладающих ядерными арсеналами, увеличили затраты на 19% по сравнению с предыдущим годом. В пересчете на время это эквивалентно расходам в размере около 3768 долларов каждую секунду.

Крупнейшим инвестором в развитие ядерных сил вновь стали Соединенные Штаты. Вашингтон направил на эти цели 69,2 млрд долларов, что превышает совокупные расходы всех остальных ядерных держав, вместе взятых. Наибольший годовой прирост также зафиксирован у США - сразу на 12,4 млрд долларов. Второе место занял Китай с расходами в 13,5 млрд долларов, а Великобритания, увеличившая финансирование до 12,6 млрд долларов, впервые опередила Россию, чьи затраты оцениваются в 9,5 млрд долларов.

Авторы доклада отмечают, что рост расходов носит долгосрочный характер. Большинство государств продолжают масштабные программы модернизации стратегических сил и создания новых систем вооружений, рассчитанных на эксплуатацию до середины XXI века и далее. По имеющимся оценкам, только Франция, Великобритания и США планируют направить на поддержание и развитие своих ядерных потенциалов десятки миллиардов долларов в ближайшие годы, а совокупные долгосрочные обязательства отдельных стран могут превышать триллион долларов.

Отдельное внимание в исследовании уделяется роли военно-промышленного комплекса. По данным ICAN, не менее 25 крупных компаний, связанных с разработкой и обслуживанием ядерного оружия, получили в 2025 году около 38 млрд долларов доходов от соответствующих контрактов. Общий объем действующих обязательств по таким контрактам оценивается почти в 394 млрд долларов. Кроме того, значительные средства были направлены на лоббистскую деятельность в интересах оборонной промышленности.

На фоне роста военных расходов эксперты обращают внимание на сокращение финансирования международных гуманитарных и социальных программ. По оценке авторов доклада, суммы, направляемые на развитие ядерных арсеналов, сопоставимы с бюджетами крупных международных организаций и могли бы использоваться для решения глобальных проблем в сфере развития, здравоохранения и продовольственной безопасности. Тем не менее текущие тенденции свидетельствуют о том, что ведущие мировые державы рассматривают ядерное сдерживание как один из ключевых элементов обеспечения собственной безопасности и намерены сохранять этот курс на протяжении десятилетий.

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