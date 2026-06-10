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Военное обозрение

Каллас: 21-й пакет санкций ЕС направлен на «разрушение военной экономики» РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем аккаунте соцсети раскрыла некоторые детали 21-го санкционного списка ЕС в отношении России. Глава евродипломатии пишет, что новые рестрикции направлены на «разрушение военной экономики» РФ.

С этой целью Брюссель планирует заморозить так называемый потолок цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. В условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке мера эта совершенно бесполезная. В минувшую пятницу Индия закупила очередную крупную партию нефти Urals из РФ по цене $93,59 за баррель. В то время как в западных портах России цена составляла в среднем $73,46 за бочку.

Будет расширен список танкеров для перевозки СПГ, которые связывают с «теневым флотом» РФ. Вводится запрет на транзакции для двух российских портов и четырех аэропортов. В новый санкционный список ЕС войдут более 30 российских компаний, производящих беспилотники.

Вводятся новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний в других государствах, которые, как считают в Брюсселе, оказывают поддержку российскому ВПК. Среди них организации, работающие в в Китае, Турции, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Индии.

Предусмотрены ограничения на экспорт в Россию технологий и материалов, таких как никелевые порошки, металлы и высокопрочные сплавы. Под запрет попадает продажа в РФ автомобильных запчастей, драгоценных металлов и некоторых химикатов.

Предусмотрена заморозка активов 90 российских банков и дополнительные запреты на транзакции для более чем 30 банков в России и третьих странах.

С момента утверждения санкционного пакета начнет действовать запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в ВС РФ во время конфликта на Украине.

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