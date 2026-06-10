«Первые эксперименты осенью»: Путину доложили о статусе проекта синхротрона СКИФ

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ходе работ по созданию синхротрона СКИФ – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Проект, инициированный учёными в 2018 году и поддержанный главой государства, выходит на финишную прямую. Фальков подчеркнул:

Эта установка обладает лучшими в мире характеристиками в своём классе.

Синхротрон поколения 4+ позволит изучать структуру вещества на атомарном уровне, создавать новые материалы, лекарства, разрабатывать электронику будущего. Стратегическая задача: обеспечить технологический суверенитет России.

Фальков обратил внимание на два ключевых момента. Во-первых, лишь немногие страны могут позволить себе такие установки из-за отсутствия научного потенциала, научных школ и кооперации между наукой и промышленностью. Во-вторых, СКИФ – первый в постсоветское время проект такого масштаба, который Россия проектирует и строит сама.

Министр резюмировал:

Это результат колоссальной работы в первую очередь научного сообщества, тех, кто его проектировал и строил.

Строительство синхротрона ведётся в Кольцово (Новосибирская область) в рамках национального проекта «Наука и университеты». Установка станет одним из самых мощных источников синхротронного излучения в мире, уступая лишь европейскому ESRF-EBS (Франция) и американскому APS-U (США).