Ростех представит в Кронштадте эффективные для борьбы с БЭКами боеприпасы для дронов

Разработки Госкорпорации могут одновременно воздействовать на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками, что позволяет ликвидировать маневренные цели

Ростех представит более 50 разработок на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Предприятия Корпорации продемонстрируют зенитные ракетные комплексы, беспилотники, системы обнаружения воздушных целей, комплекс перехвата дронов, а также различные боеприпасы. Кроме того, в экспозиции будут представлены актуальные сегодня многофакторные боевые нагрузки для дронов, эффективные против безэкипажных катеров (БЭК).

Разработанные специалистами Ростеха боеприпасы могут одновременно воздействовать на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками. Многофакторная поражающая часть позволяет с высокой вероятностью ликвидировать маневренные надводные цели. Например, снаряженные взрывчаткой безэкипажные катера, которые сегодня стали существенной угрозой для морских акваторий. Боевые нагрузки будут демонстрироваться вместе с беспилотными летательными аппаратами линейки Supercam — SX350 и X4.

Холдинг «Высокоточные комплексы» покажет линейку зенитных ракетных комплексов семейства «Панцирь» — самой популярной на сегодняшний день системы ПВО в мире, имеющей широкий опыт боевого применения. Участники и гости салона смогут увидеть корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» с многоканальной системой управления. Он предназначен для самообороны кораблей от воздушных ударов и в то же время способен эффективно поражать надводные и береговые цели. Также на стенде компании будет представлен «Панцирь-СМД-Е», предназначенный для защиты промышленных и административных объектов. Комплекс разработан специалистами холдинга в ответ на современные угрозы применения БПЛА.

Кроме того, в экспозиции холдинга будет демонстрироваться система контроля воздушного пространства. Она способна отслеживать широкий спектр воздушных объектов, включая дроны. Система умеет определять их точные координаты и даже распознавать цели, движущиеся с минимальной скоростью. Это делает ее незаменимой в сложных условиях.

Холдинг «Швабе» будет выставлять систему видео-тепловизионного мониторинга и аналитики, а также оптико-электронный комплекс дальнего видеонаблюдения «Астрон-3В». Оба изделия обеспечивают хорошую детализацию изображения и позволяют обнаружить малоразмерные суда на расстоянии до 10 и 12 км. Управляются комплексы дистанционно и подходят для мониторинга госграницы и объектов критической инфраструктуры.

Госкорпорация Ростех также покажет модель новейшего безэкипажного спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1. Морской беспилотник предназначен для оперативной доставки спасательного оборудования и средств к месту чрезвычайных ситуаций на море. Например, к терпящему бедствие судну или объектам нефтегазодобычи на морском шельфе. Судно способно доставить грузы на расстояние до 800 км на скорости до 50 км/ч. При этом дрон может перевозить максимальную массу до 600 кг.

Международный военно-морской салон «Флот» пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в городе Кронштадт. Салон объединит представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. В рамках выставки ожидается широкое присутствие зарубежных делегаций из дружественных стран.