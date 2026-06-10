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ЦАМТО

Министр обороны Стоянов: Болгария не будет поставлять вооружения Украине

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

ЦАМТО, 9 июня. Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.

Д.Стоянов входит в сформированное в мае правительство премьер-министра Румена Радева, который неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к конфликту на Украине и возвращение к дипломатии.

"Им (Киеву) нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей", – сказал на пресс-конференции министр, чьи слова приводит портал Vesti.

Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое, отмечает агентство.

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Болгария
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