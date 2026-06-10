Индонезия заинтересована в поставке эсминцев класса Asagiri из состава японского флота

ЦАМТО, 9 июня. Военные ведомства Японии и Индонезии достигли договоренности о проведении переговоров по вопросу поставки индонезийскому флоту эсминцев класса Asagiri из состава Морских сил самообороны Японии, сообщило агентство Antara.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, договоренность достигнута в ходе состоявшихся 5 июня в Токио переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина.

В ходе встречи Ш.Шамсуддин озвучил намерение Индонезии развивать сотрудничество в области военной техники и технологий, включая потенциальную передачу эсминцев из состава Морских сил самообороны Японии.

С момента ослабления властями Японии ограничений на экспорт вооружений официальные лица страны стремятся расширить военно-техническое сотрудничество с дружественными странами региона, включая Филиппины, Новую Зеландию и Индонезию.

Как сообщал ЦАМТО, головной эсминец класса Asagiri был выведен из боевого состава Морских сил самообороны Японии в марте 2025 года. Корабль DD-151 был построен в Японии и принят на вооружение японского флота в марте 1988 года. Он стал головным в серии из восьми кораблей, построенных компаниями Ishikawajima-Harima, Matsui, Sumitomo, Mitsubishi и Hitachi. На вооружение Морских сил самообороны с 1988 по 1991 гг. также были приняты эсминцы (DD-152) Yamagiri, (DD-153) Yuugiri, (DD-154) Amagiri, (DD-155) Hamagiri, (DD-156) Setogiri, (DD-157) Sawagiri и (DD-158) Umigiri. Для их замены в настоящее время строятся фрегаты класса Mogami.

Корабли класса Asagiri водоизмещением около 4900 т вооружены 76-мм АУ Otobreda, восьмиконтейнерными пусковыми установками Mk.112 с противолодочными ракетами ASROC, пусковыми установками ЗУР Sea Sparrow, двумя четырехконтейнерными пусковыми установками ПКР Harpoon, двумя 20-мм ЗАК Phalanx, 324-мм торпедами.

Пока неизвестно, с каким комплектом вооружений корабли могут быть переданы ВМС Индонезии.