Войти
ЦАМТО

Индонезия заинтересована в поставке эсминцев класса Asagiri из состава японского флота

443
0
0
Эсминец класса "Асагири", Япония
Эсминец класса "Асагири", Япония.
Источник изображения: JMSDF

ЦАМТО, 9 июня. Военные ведомства Японии и Индонезии достигли договоренности о проведении переговоров по вопросу поставки индонезийскому флоту эсминцев класса Asagiri из состава Морских сил самообороны Японии, сообщило агентство Antara.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, договоренность достигнута в ходе состоявшихся 5 июня в Токио переговоров министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми и министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина.

В ходе встречи Ш.Шамсуддин озвучил намерение Индонезии развивать сотрудничество в области военной техники и технологий, включая потенциальную передачу эсминцев из состава Морских сил самообороны Японии.

С момента ослабления властями Японии ограничений на экспорт вооружений официальные лица страны стремятся расширить военно-техническое сотрудничество с дружественными странами региона, включая Филиппины, Новую Зеландию и Индонезию.

Как сообщал ЦАМТО, головной эсминец класса Asagiri был выведен из боевого состава Морских сил самообороны Японии в марте 2025 года. Корабль DD-151 был построен в Японии и принят на вооружение японского флота в марте 1988 года. Он стал головным в серии из восьми кораблей, построенных компаниями Ishikawajima-Harima, Matsui, Sumitomo, Mitsubishi и Hitachi. На вооружение Морских сил самообороны с 1988 по 1991 гг. также были приняты эсминцы (DD-152) Yamagiri, (DD-153) Yuugiri, (DD-154) Amagiri, (DD-155) Hamagiri, (DD-156) Setogiri, (DD-157) Sawagiri и (DD-158) Umigiri. Для их замены в настоящее время строятся фрегаты класса Mogami.

Корабли класса Asagiri водоизмещением около 4900 т вооружены 76-мм АУ Otobreda, восьмиконтейнерными пусковыми установками Mk.112 с противолодочными ракетами ASROC, пусковыми установками ЗУР Sea Sparrow, двумя четырехконтейнерными пусковыми установками ПКР Harpoon, двумя 20-мм ЗАК Phalanx, 324-мм торпедами.

Пока неизвестно, с каким комплектом вооружений корабли могут быть переданы ВМС Индонезии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Новая Зеландия
Филиппины
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Phalanx CIWS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию