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Коммерсантъ

«Бюро 1440» потеряла один из своих спутников

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Низкоорбитальный спутник миссии «Рассвет-1»
Низкоорбитальный спутник миссии «Рассвет-1».
Источник изображения: БЮРО 1440

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту 23 марта 2026 года, следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org.

«Сейчас на низкой околоземной орбите находится шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого пакетного запуска, которые прошли тесты ключевых систем в космосе, отрабатывают маневры и функционируют в штатном режиме», — рассказали «Ъ» в «Бюро 1440».

Срок запуска коммерческого сервиса связи и его качество остается неизменным, добавили в компании.

«Бюро 1440» планирует запустить на орбиту 292 спутника к 2030 году, включая резервные аппараты. Проект по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных»: планируется направить 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств компании до 2030 года.

Спутниковый ШПД-интернет от группировки «Рассвет» компании «Бюро 1440» для корпоративных клиентов станет доступна в России в 2027–2028 годах, говорил в апреле замгендиректора по стратегическому развитию «Роскосмоса» Борис Глазков.

Алексей Жабин

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Россия
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Роскосмос
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