Россия начала применять модернизированные крылатые ракеты «Калибр»

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Российские разработчики модернизировали крылатые ракеты «Калибр», к такому выводу пришли украинские военные, изучив обломки ракет, применявшихся при последних ударах. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины.

Украинские специалисты изучили обломки двух российских крылатых ракет «Калибр» морского базирования и пришли к выводу, что ВС РФ начали в последнее время применять модернизированные ракеты. Как утверждается, обнаружено два изменения, касающиеся боевой части и компонентной базы. Во-первых, ракета получила кассетную боевую часть, а во-вторых, в ракетах появились электронные компоненты иностранного производства, хотя ранее они в основном были российские.

В результате исследования двух сбитых российских ракет инженеры выяснили, что в «Калибрах» за время войны произошли два изменения.

В том, что российское вооружение модернизируется с учетом применения в зоне СВО, нет ничего странного. Это нормальная практика, и почему она удивляет украинцев, непонятно. Уже неоднократно сообщалось о модернизациях беспилотников и ракет, одних только «Гераней» несколько видов. Улучшается и другая боевая техника с учетом опыта СВО, включая танки и самолеты.

Так что «Калибры» не первые, да и не последние модернизированные ракеты.