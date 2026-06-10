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Военное обозрение

Война дронов дошла до Судана: задействованы ЗРК турецкого производства

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Источник изображения: topwar.ru

Число горячих точек в мире меньше не становится. В настоящее время проявляет себя одна из них - Судан, где который год идёт противостояние между правительственными силами и финансируемые извне группировками.

Противостояние и в Судане дошло до массового применения дронов. Мало того, суданские вооружённые силы оказались вынуждены задействовать против БПЛА зенитные ракетные комплексы. Речь идёт о ЗРК малой дальности Hisar-A, которые были применены для защиты ключевых объектов в районе Омдурмана - города, который находится на противоположном от столицы страны, Хартума, берегу реки Нил (Белый Нил).

По данным военных источников, системы успешно перехватили несколько дронов-камикадзе и БПЛА большого радиуса действия, которые выпускались силами, поддерживаемыми Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Это один из наиболее заметных успехов суданской ПВО в последние недели на фоне роста числа ударов по позициям армии в районе столицы.

ОАЭ, по многочисленным данным западных и региональных источников, активно поддерживают Силы быстрого реагирования - группировку под командованием Мохамеда Хамдана Дагало (Хемедти), противостоящую регулярной армии Судана. Эмираты обвиняются официальным Хартумом в поставках оружия и финансировании СБР через маршруты в Чаде и Ливии, что они официально отрицают.

Турция в последние годы значительно нарастила военное сотрудничество с суданской армией, поставив Bayraktar TB2 и другие системы. Hisar-A, разработанный компаниями Aselsan и Roketsan, появился в Судане относительно недавно. Точное количество поставленных комплексов не раскрывается официально, однако речь идёт о нескольких единицах, задействованных для усиления ПВО ключевых районов. Эксперты отмечают, что Hisar-A демонстрирует высокую эффективность против низколетящих дронов.

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