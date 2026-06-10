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Военное обозрение

Во Франции увеличат производство поставляемых ВС ВСУ авиабомб AASM Hammer

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Источник изображения: topwar.ru

Французская многонациональная корпорация в сфере аэрокосмических, оборонных технологий и безопасности Safran S.A. сообщила об очередном увеличении объема производства высокоточных управляемых авиационных бомб AASM Hammer. До конца года планируется выпустить не менее 2000 боеприпасов. В прошлом году было произведено 1200 данных бомб.

В компании объяснили планы по увеличению производства растущим спросом как со стороны Министерства обороны Франции, так и от иностранных заказчиков. В частности, среди них фигурирует Индия и ряд других стран.

Впервые о существенном росте производства AASM Hammer французский оборонный гигант сообщил год назад. Тогда особо отмечалось, что выпуск авиационных боеприпасов на 45% обусловлен повышенным спросом со стороны Украины. В прошлом году ВС ВСУ ежемесячно получали по 50 бомб. Теперь планируется увеличение поставляемого на Украину количества.

Президент Safran Electronics and Defense Франк Саудо заявил, что данные авиабомбы необходимы Воздушным силам Украины. Он объяснил, что AASM Hammer позволяют наносить высокоточные удары с воздуха по наземным стационарным и мобильным целям. Бомбы данного типа могут, в том числе, устанавливаться на советские самолеты МиГ-29 и Су-27, которые еще имеются на вооружении ВС ВСУ.

AASM Hammer представляет собой модульную систему, которая состоит из комплекта наведения в передней части и комплекта для увеличения дальности в задней части, устанавливаемые на обычную бомбу. Фактически, это аналог российского УМПК, превращающего обычную ФАБ в высокоточное дальнобойное средство поражения. Французский комплекс позволяет поражать цели на расстоянии до 70 километров.

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Страны
Индия
Украина
Франция
Продукция
Су-27
Компании
Safran
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