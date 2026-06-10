Болгарская верфь разработала проект ударного беспилотного корвета

Во время международной выставки оборонной техники и услуг HEMUS 2026, прошедшей в Пловдиве на прошлой неделе, болгарская судостроительная компания MTG Dolphin представила концепт "Протей-36" (Proteus 36 MLC) – проект 36-метрового среднего беспилотного надводного судна (MUSV).

Как утверждает Naval News, 37-метровый беспилотник, который при необходимости также может выпускаться в варианте с экипажем, вызвал заметный интерес у международных делегаций, представителей оборонной промышленности, крупных поставщиков оборудования, а также у военно-морских экспертов.

Концепт-проект надводной беспилотной боевой платформы "Протей-36", Болгария MTG Dolphin

Стенд MTG Dolphin посетили президент Республики Болгария Илияна Йотова и ее военный советник – вице-адмирал Митко Петев, для которых руководство судостроительной компании провело подробный брифинг о возможностях будущего судна и о концепции его эксплуатации.

"Протей-36" представляет собой высокоэффективную высокоскоростную модульную платформу, в базовом варианте оснащенную 3D-радаром, РЛС управления огнем и 30-мм системой ближнего боя (CIWS), а также открытой палубой для размещения нескольких 20-футовых контейнеров-модулей для адаптации к выполнению различных задач.

В зависимости от оценки угроз платформа может нести широкий спектр специализированных полезных нагрузок для противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной борьбы, РЭБ, постановки минных заграждений и т.д.

Представленная на выставке в Пловдиве конфигурация включала оснащение 24 барражирующими боеприпасами, размещенными в одной пусковой установке, совмещенной с палубной надстройкой, а также 40 зенитных ракет, размещенных в двух 20-ячеечных модулях вертикальной пусковой системы. Альтернативные варианты оснащения включают трехмодульную компоновку, состоящую из двух трехствольных 324-мм торпедных аппаратов и двух счетверенных пусковых установок, несущих в общей сложности восемь противокорабельных ракет NSM, а также двухконтейнерную конфигурацию для операций по минированию.

"Эта военно-морская платформа разработана для бесшовной интеграции с передовыми технологиями искусственного интеллекта, автономного управления и роевыми технологиями, – заявил исполнительный директор MTG Dolphin Светлин Стоянов. – Высокий интерес, проявленный ведущими болгарскими военными чиновниками и нашими международными партнерами, подтверждает актуальность этой разработки и укрепляет наше стратегическое видение будущего военно-морской войны".

Как указывает Naval News, беспилотный надводный аппарат также может привлечь внимание ВМС Румынии, особенно с учетом того, что Бухарест продолжает модернизацию своих ВМС и изучает возможность интеграции беспилотных систем.

MTG Dolphin – европейская верфь со штаб-квартирой в болгарской Варне. Имеет более чем 35-летний опыт в судостроении и ремонте судов. Компания специализируется на производстве сложных, критически важных судов и патрульных катеров, соответствующих стандартам НАТО.

Одним из последних заказов верфи стали два многоцелевых патрульных корабля типа MMPV 90, предназначенные для ВМС Болгарии.