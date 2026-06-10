Генерал США Ходжес: Patriot не перехватили ни одной ракеты над Киевом

Бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес признал неэффективность зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot против российского ракетного вооружения. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — сказал Ходжес, комментируя недавний удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине.

Ходжес отметил, что с задачей не справились и другие комплексы западного производства, интегрированные в украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Он констатировал, что текущее поколение натовских систем ПВО оказалось бессильно перед современным российским ракетным потенциалом.

Проблему для американских радаров создала тактика одновременного применения низколетящих крылатых ракет Х-101 и гиперзвуковых «Кинжалов». Системы управления были перегружены целями, идущими на разных высотах и скоростях.

Агентство Bloomberg 4 июня сообщило, что Киев находится в состоянии стресса из-за российских баллистических ракет. Уточняется, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке украинский конфликт отошел на второй план для Соединенных Штатов.