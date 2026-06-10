В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»

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Концерн «Калашников» начал поставку в войска модернизированного комплекта обмундирования «Новатор» для умеренного климата. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Калашников» начал отгрузку Минобороны крупной партии нового комплекта вещевого имущества «Новатор». Данное обмундирование в прошлом году прошло апробацию в зоне СВО, получив «исключительно положительные» отзывы от военных. А презентация новой формы от компании ООО «Триада-ТКО» прошла в марте 2025 года.

ООО «Триада-ТКО» в рамках апробации поставляет изделия из состава перспективного комплекта экипировки «Новатор» в модернизированной расцветке ЕМР-М для умеренного климата в адрес заказчика.

Согласно сообщению, в комплект входят: костюм демисезонный (всесезонный); костюм ветроводозащитный; костюм утепленный; куртка флисовая; белье нательное флисовое; всесезонный шарф из негорючего материала; фуражка из софтшелла и шапка из флиса.

Полностью комплект «Новатор» состоит из всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 для умеренного климата, поставки которого начались в войска, летней фуражки и перчаток, рукавиц, бронешлема «Новатор-БШ», бронежилета «Новатор-БЖ» и рюкзака «Новатор-ТС» со спальными мешками.