Войти
Военное обозрение

Т-90 с лазерами мощностью 10 кВт: Индия тестирует новое средство защиты танков

571
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийское командование намерено задействовать лазерное оружие в качестве нового средства защиты бронетехники от беспилотников на малой дальности, которая, как утверждается, превысит 1,5 км.

Как указывается в издании IDRW, проходящий тестирование лазерный комплекс мощностью 10 кВт предназначается для танков Т-90 Bhishma и Arjun, состоящих на вооружении индийской армии. Время его реакции составит менее двух секунд. Платформа, работающая на основе ИИ, объединяет в себе инфракрасную и радиолокационную системы наведения с обзором на 360°.

Она предназначена для борьбы с различными воздушными угрозами, в том числе с БПЛА, барражирующими боеприпасами, и способна справиться со скоординированными групповыми атаками. По замыслам военных, лазерные «щиты» будут использоваться для прикрытия крупных танковых подразделений численностью от 20 до 40 ОБТ, действующих совместно в ходе наступательных манёвров.

Несмотря на эти ожидания, установка лазерных систем на бронетехнику сопряжена со значительными техническими трудностями. Одно из ключевых ограничений связано с энергоснабжением. Так, лазерные излучатели имеют КПД в районе 30–40%. Это означает, что для выдачи луча мощностью 10 кВт системе требуется мгновенно потреблять от бортовой сети около 25–30 кВт энергии. Однако генераторы танков рассчитаны на питание штатной электроники (СУО, радиостанции, приводов башни) и не имеют такого резерва.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Т-90 "Владимир"
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию