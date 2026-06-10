Т-90 с лазерами мощностью 10 кВт: Индия тестирует новое средство защиты танков

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Индийское командование намерено задействовать лазерное оружие в качестве нового средства защиты бронетехники от беспилотников на малой дальности, которая, как утверждается, превысит 1,5 км.

Как указывается в издании IDRW, проходящий тестирование лазерный комплекс мощностью 10 кВт предназначается для танков Т-90 Bhishma и Arjun, состоящих на вооружении индийской армии. Время его реакции составит менее двух секунд. Платформа, работающая на основе ИИ, объединяет в себе инфракрасную и радиолокационную системы наведения с обзором на 360°.

Она предназначена для борьбы с различными воздушными угрозами, в том числе с БПЛА, барражирующими боеприпасами, и способна справиться со скоординированными групповыми атаками. По замыслам военных, лазерные «щиты» будут использоваться для прикрытия крупных танковых подразделений численностью от 20 до 40 ОБТ, действующих совместно в ходе наступательных манёвров.

Несмотря на эти ожидания, установка лазерных систем на бронетехнику сопряжена со значительными техническими трудностями. Одно из ключевых ограничений связано с энергоснабжением. Так, лазерные излучатели имеют КПД в районе 30–40%. Это означает, что для выдачи луча мощностью 10 кВт системе требуется мгновенно потреблять от бортовой сети около 25–30 кВт энергии. Однако генераторы танков рассчитаны на питание штатной электроники (СУО, радиостанции, приводов башни) и не имеют такого резерва.