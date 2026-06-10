США передали ВС Туниса партию бронеавтомобилей HUMVEE

ЦАМТО, 9 июня. Как сообщают тунисские СМИ, 4 июня Министерство обороны Туниса объявило о получении от США в рамках двустороннего сотрудничества в сфере обороны 48 бронеавтомобилей HUMVEE.

Передача техники состоялась 3 июня на авиабазе "Эль-Ауина" (недалеко от столицы Туниса). В мероприятии принял участие посол США Билл Баззи и высокопоставленные военные и гражданские чиновники двух стран.

В заявлении министерства говорится, что полученные бронеавтомобили повысят боевые возможности Вооруженных сил Туниса, в первую очередь, в операциях по обеспечению безопасности границ, борьбе с терроризмом, контрабандой и организованной преступностью.

Военное сотрудничество между Тунисом и США в последние годы активно расширяется. При этом Вашингтон поставляет оборудование, услуги обучения, логистическую поддержку.

Поставка Humvee является частью предпринимаемых властями США и Туниса усилий по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере обороны и стратегического партнерства. Поставка бронеавтомобилей последовала за передачей Тунису самолета ВТА C-130H "Геркулес" из состава ВС США.