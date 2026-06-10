Politico: ЕК планирует увеличить штат сотрудников гендиректората по оборонной промышленности

ЦАМТО, 9 июня. Еврокомиссия (ЕК) планирует увеличить штат сотрудников в генеральном директорате по оборонной промышленности и космосу.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

Отмечается, что это связано, в частности, с необходимостью распределения кредитных средств в рамках европейской программы перевооружения SAFE.

"Отдел обороны Европейской комиссии планирует увеличить штат сотрудников, в том числе, возможно, принять на работу нового высокопоставленного чиновника", – сказано в статье.

На новую высокопоставленную должность рассматривается кандидатура Бенедикты фон Зехер-Тосс, которая сейчас работает управляющим директором в Европейской службе внешних связей, говорится в статье со ссылкой на источники.

Кроме того, планируется нарастить штат генерального директората по цифровой политике. Это связано с усилиями по реализации европейского закона ЕС об ИИ, пишет издание.

По информации СМИ, о штатных изменениях будет объявлено на этой неделе. Они реализуются в рамках ежегодной процедуры, когда 1% сотрудников ЕК (то есть около 330 человек) перераспределяются в департаменты, испытывающие особую нагрузку, передает "РИА Новости".