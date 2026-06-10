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ЦАМТО

При участии Ростеха создана первая в России система управления жизненным циклом дронов

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Дрон в небе над городом
Дрон в небе над городом.
Источник изображения: Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

ЦАМТО, 9 июня. Компании "РТ-Проектные технологии" Госкорпорации Ростех и "Цифропорт" разработали первую в России систему управления жизненным циклом беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "СТАР БАС".

Сегодня подобные комплексы сопровождения эксплуатации широко применяются в пилотируемой авиации, но для дронов таких решений на российском рынке пока не было. Система позволит анализировать жизненный цикл беспилотников и прогнозировать возможные отказы с помощью элементов искусственного интеллекта (ИИ). До конца года планируется подключение к системе нескольких десятков дронов в рамках партнерства с "Летающими машинами Тюринга".

Цифровая платформа может одновременно вести авиапарк из сотен дронов – от небольших мультикоптеров до дорогостоящих тяжелых беспилотных систем самолетного типа. Она формирует цифровой паспорт дрона, в который попадает вся история полетов, поломки, ремонты и замены узлов. В том числе, в системе настраивается анализ отказов по конкретному производителю деталей, агрегатов и самих беспилотников, а также эксплуатационная статистика по пилотам-операторам.

В настоящее время заключено партнерское соглашение с производителем беспилотников "Летающие машины Тюринга". С их аппаратами будет предлагаться пробная подписка на "СТАР БАС". Сейчас идет подготовка первых БЛА, всего в 2026 году запланировано порядка 50 аппаратов, которые будут обслуживаться с помощью платформы.

Система имеет исполнение в виде десктопного и веб-приложения. Также разработана основа для мобильного приложения, которая может быть адаптирована под пожелания конкретного заказчика.

"В настоящее время в России быстро растет рынок БЛА. Это аппараты промышленного и энергетического мониторинга, сельскохозяйственные дроны, беспилотники для госзаказчиков и учебных центров. Есть тенденция создания авиапарков беспилотной техники, в том числе с тяжелыми дронами, которые могут стоить миллионы долларов. На начало этого года в России было зарегистрировано уже более 145 тыс. беспилотных воздушных судов. При этом 99% эксплуатантов дронов до сих пор управляют их жизненным циклом через Excel и бумажные журналы, а нередко совсем пренебрегают таким контролем. Это приводит к простоям аппаратов, их поломкам и потерям, то есть создает прямые риски. Платформа "СТАР БАС" в рамках пилотной эксплуатации была опробована на парке из 50 дронов пяти разных типов. Система сокращает простои на 60%, повышает готовность парка до 95-98% и окупается за 6-12 месяцев", – отметил генеральный директор "РТ-Проектные технологии" Василий Зуйков.

Новое решение автоматически рассчитывает сроки обслуживания БЛА на основе реального налета и регламентов. Блок предиктивной аналитики на базе ИИ предсказывает отказы компонентов за две-три недели до их возникновения. Также платформа накапливает статистику по парку: выявляет наиболее надежные и проблемные модели дронов, узлы и компоненты (двигатели, подвесы, аккумуляторы). На основе этой статистики платформа прогнозирует спрос на запчасти и ремонты, автоматизируя закупки.

Также система может снимать данные с установленных на сами дроны датчиков, которые передают показатели работы элементов беспилотника. В платформе предусмотрен соответствующий модуль.

Для учебных центров и подразделений предусмотрен учет выдачи и возврата дронов с персональной статистикой по пилотам. Склад запчастей находится под автоматическим контролем, а подготовка отчетов для руководства занимает не более двух минут.

Платформа интегрируется с 1С и другими программами планирования ресурсов. Для сервисных центров платформа позволяет принимать заявки на ремонт от сторонних владельцев дронов, формировать карты-наряды и отчеты для клиентов, не смешивая эти задачи с обслуживанием собственного парка.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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