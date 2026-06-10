Германия и Франция прекратили совместную разработку перспективного истребителя в рамках программы FCAS

ЦАМТО, 9 июня. Германия и Франция официально констатировали прекращение совместной разработки пилотируемого истребителя нового поколения в рамках программы Future Combat Air System (FCAS).

Решение принято на уровне лидеров двух стран в условиях неурегулированного промышленного конфликта между головными подрядчиками.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уведомил президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении совместного проекта по созданию пилотируемого боевого самолета 5 июня на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории. Официальное объявление последовало 8 июня. Представитель правительства Германии сообщил агентству AFP, что стороны "пришли к общей оценке, что компании не смогут договориться о совместном строительстве пилотируемого боевого самолета", добавив, что лидеры "признают эту реальность".

Программа FCAS была инициирована в 2017 году президентом Э.Макроном и тогдашним федеральным канцлером Ангелой Меркель. В 2019 году к проекту присоединилась Испания. Целевым назначением программы являлась разработка и принятие на вооружение к 2040 году комплексной системы воздушного боя, включающей: пилотируемый истребитель нового поколения New Generation Fighter (NGF), беспилотные летательные аппараты сопровождения Remote Carrier (RC) и цифровую сетецентрическую архитектуру Combat Cloud (CC). Совокупная расчетная стоимость программы оценивалась в 100 млрд. евро. Согласно первоначальному замыслу, новый самолет должен был заменить в Германии и Испании истребители Eurofighter Typhoon, а во Франции – Rafale.

Основу неурегулированного разногласия составлял вопрос распределения ответственности и лидерства в разработке компонента NGF. Французская компания Dassault Aviation настаивала на ведущей роли в проекте истребителя и добивалась контроля над данным направлением в рамках консорциума. Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Defence and Space, представляющая интересы Германии и Испании, отвергала переход на позицию субподрядчика и настаивала на паритетной схеме.

В декабре 2022 года стороны подписали контракт на Фазу-1B (Phase 1B Demonstrator) проекта стоимостью 3,2 млрд. евро, предусматривавшую создание летающих демонстраторов NGF и отработку ключевых технологий. Переговоры о переходе к Фазе-2, включавшей постройку и первый полет полноценного демонстратора NGF, зашли в тупик. По данным отраслевых источников, к февралю 2026 года переговорный процесс между Airbus и Dassault по данному направлению был фактически заморожен.

В конце марта 2026 года Берлин и Париж предприняли последнюю попытку урегулирования: медиаторами были назначены бывший генеральный директор немецкого производителя бронетехники Krauss-Maffei Wegmann (KMW; ныне входит в состав европейского холдинга KNDS) Франк Хаун и бывший руководитель Генеральной дирекции по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) Лоран Колле-Бийон. К апрелю 2026 года посредническая миссия завершилась безрезультатно. Германская сторона установила предельный срок принятия решения – середина апреля 2026 года, обусловленный необходимостью урегулирования вопросов федерального бюджета. В мае 2026 года генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн публично констатировал наличие "существенных разрывов" между Airbus и Dassault, не поддающихся промышленному урегулированию.

Дополнительным фактором, усугубившим неурегулированность проекта, явилось расхождение требований национальных заказчиков к облику NGF. В интервью 18 февраля 2026 года Ф.Мерц прямо указал, что Франция формирует требование к самолету как к носителю ядерного оружия и палубному истребителю для авиации ВМС, тогда как Бундесвер подобными потребностями в настоящее время не располагает. Одновременная разработка двух параллельных модификаций NGF для выполнения взаимоисключающих требований была признана нецелесообразной.

Следует отметить, что прекращение совместной разработки пилотируемого компонента не влечет полной ликвидации программы FCAS в целом. Согласно заявлению правительства Германии, разработка Combat Cloud будет продолжена в европейском формате. Данный компонент предусматривает создание цифровой сетецентрической платформы, интегрирующей самолеты, беспилотники, сенсоры и наземные системы управления. В реализации Combat Cloud задействованы: Airbus Defence and Space (Германия), Thales (Франция) и Indra Sistemas (Испания). Параметры распределения обязательств по компоненту Combat Cloud предполагается согласовать на очередном заседании германо-французского совета министров, запланированном на 17 июля 2026 года.

По имеющимся данным, Dassault Aviation приступает к самостоятельной разработке французского истребителя нового поколения, финансируемой, в том числе, за счет средств, выделенных на реализацию стандарта Rafale F5 в рамках актуализированного Закона о военном строительстве Франции (LPM) – свыше 4 млрд. евро. Airbus Defence and Space возьмет на себя руководство германской национальной программой. Участие Испании в этом направлении прорабатывается. Конкретные параметры новых национальных программ на текущий момент официально не объявлены.

FCAS являлась крупнейшей в истории Европейского союза совместной программой оборонного назначения и рассматривалась как ключевой индикатор жизнеспособности европейской оборонно-промышленной кооперации. Закрытие компонента NGF совпало по времени с открытием авиасалона ILA Berlin Air Show (10-14 июня 2026 года). Параллельная германо-французская программа разработки основного боевого танка Main Ground Combat System (MGCS) также испытывает структурные проблемы, обусловленные аналогичными противоречиями между промышленными участниками.