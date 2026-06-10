Самый амбициозный проект истребителя FCAS пал жертвой разногласий разработчиков

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Германия и Франция остались без истребителя шестого поколения, проект FCAS (Future Combat Air System) закрывается из-за возникших разногласий. Теперь об этом объявлено официально.

Один из самых амбициозных проектов Европы, реализация которого позволила бы Франции, Германии и Испании после 2040 года получить истребитель шестого поколения, закрывается. Попытки Макрона и Мерца как-то повлиять на решение провалились, накануне они признали, что все потуги оказались напрасными. Нового истребителя, который должен был заменить Dassault Rafale во Франции и Eurofighter Typhoon в Германии, не будет.

Причиной закрытия проекта FCAS называют разногласия между участвующими в разработке компаниями. Изначально предполагалось, что основными разработчиками станут Dassault Aviation и Airbus, которым будет помогать испанская Indra Sistemas. Однако французы попытались взять на себя главенствующую роль, немцы требовали равного участия, а испанцы поддержали немцев. К тому же разногласия возникли и по конструкции самолета. Франции требовался носитель ядерного оружия с возможностью базирования на авианосцах, тогда как Германия выступала за разработку двух модификаций. В общем, договориться не удалось.

Как предполагается, после закрытия проекта FCAS (Future Combat Air System) французы начнут разрабатывать собственный истребитель шестого поколения, благо некоторые наработки все же остались. А Германия, скорей всего, присоединится к проекту создания истребителя GCAP, который разрабатывают Великобритания, Италия и Япония. Испания пока в раздумьях.