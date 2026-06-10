Состоялся спуск на воду второго корвета LMSB2 для ВМС Малайзии

ЦАМТО, 9 июня. На верфи Istanbul Shipyard в Стамбуле 7 июня состоялась церемония спуска на воду второго патрульного корабля прибрежной зоны (корвета) LMS второй партии (Littoral Mission Ships Batch-2 – LMSB2) для ВМС Малайзии.

Как сообщила турецкая компания STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S., корвет получил наименование Raja Laut.

Первые четыре патрульных корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) были построены в Китае китайской корпорацией CSOC и поставлены ВМС Малайзии в период с 2020 по 2022 гг. Стоимость заказа составила 1,048 млрд. малазийских ринггитов (205 млн. долл.).

В конце 2022 года командование ВМС Малайзии инициировало закупку трех модернизированных патрульных кораблей прибрежной зоны LMS второй партии. Их стоимость предварительно оценивалась в 2,4 млрд. малазийских ринггитов (524,84 млн. долл.). Корабли LMSB2 предназначены для противокорабельной борьбы, противовоздушной / противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В июне 2024 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо с принятием предложения на поставку трех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS второй партии с турецкой судостроительной компанией STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. Строительство осуществляется на базе проекта корвета класса Ada (MILGEM).

Резка стали для первых кораблей началась на предприятии Istanbul Shipyard 4 декабря 2024 года. Закладка киля корветов состоялась 8 апреля 2025 года.

Головной корвет серии, Tunku Laksamana Abdul Jalil, был спущен на воду 24 мая 2026 года. Как предполагается, третий корвет будет спущен на воду в августе 2026 года. Все три платформы должны быть переданы ВМС Малайзии в течение 2027 года.

Компания STM, выступающая в качестве генерального подрядчика, отвечает за управление проектом, а также все этапы его реализации, начиная от проектирования и закупки материалов и заканчивая испытаниями и сдачей в эксплуатацию.

Длина корабля LMSB2 составляет 99,56 м, ширина – 14,42 м, осадка – 3,94 м, водоизмещение – около 2500 т, экипаж – 111 человек, автономность – до 14 суток. Корабль будет оснащен комбинированной дизель-дизельной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями, расчетная максимальная скорость – 26 узлов, дальность хода на скорости 14 узлов – 4000 морских миль. Корабль будет оборудован вертолетной площадкой и ангаром для хранения вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В состав вооружения корабля войдут 76-мм артиллерийская установка, два ДУМВ STAMP с 12,7 мм пулеметом, две четырехконтейнерные пусковые установки с ПКР Atmaca, 30-мм артустановка и пусковые установки ЗУР K-SAAM, ПУ отстрела ложных целей.

Систему боевого управления и управления огнем поставит Havelsan, а ПКР Atmaca – компания Roketsan.