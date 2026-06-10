Гарантии опасности: зачем НАТО поднимает более 200 самолетов у границ России

Альянс начинает масштабные маневры Ramstein Flag 2026, тестируя концепцию рассредоточенной войны и новую логистику

Североатлантический альянс начал масштабные воздушные учения Ramstein Flag 2026. С 8 по 19 июня более 200 самолетов из 18 стран блока будут выполнять задачи в воздушном пространстве Европы. Маневры проходят на территории Дании, Испании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Интенсивность полетов может достигать 150 вылетов в сутки, а ключевыми районами активности станут Скандинавия и Пиренейский полуостров. Особое внимание военных экспертов привлекает северное направление учений, развернутое в непосредственной близости от российских границ. По мнению специалистов, помимо вопросов логистики и интеграции авиации пятого поколения альянс отрабатывает сценарии крупномасштабных операций высокой интенсивности. В ответ российские вооруженные силы усилили мониторинг воздушной обстановки на северо-западном направлении.

От патрулирования к статье 5

Старт масштабных авиационных маневров НАТО Ramstein Flag 2026 ознаменовал собой тектонический сдвиг в оборонной стратегии альянса. Как отмечают западные профильные медиа (включая Allied Air Command и ArcticToday), руководство блока окончательно отказывается от привычной концепции «воздушного патрулирования» (Air Policing) в пользу многосферной противовоздушной обороны.

На практике это означает переход от сдерживания к отработке сценариев прямого военного столкновения, предусмотренных ст. 5 устава о коллективной безопасности. В ходе начавшихся маневров союзные летчики тренируют прорыв защитных зон. Их главная задача — научиться подавлять эшелонированные системы ПВО и береговые ракетные комплексы, прикрывающие стратегически важные российские регионы: Калининград, Санкт-Петербург и Кольский полуостров.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki Источник изображения: iz.ru

Основная часть авиационной группировки учений — около 150 самолетов — сосредоточена на северном театре. Ключевой точкой развертывания стала финская авиабаза Рованиеми, расположенная всего в сотне километров от государственной границы России. Сейчас она принимает американские истребители пятого поколения F-35B и немецкие Eurofighter. Дополнительными операционными хабами служат шведский аэродром Каллакс и норвежский Эрланн, а общее оперативное координационное управление полетами возложено на Центр совместных воздушных операций (CAOC) в Будё.

Фундаментом для координации столь разнородных сил выступает единая тактическая сеть Link 16. Как пояснил военный эксперт Дмитрий Корнев, именно эти протоколы позволяют связать старые модификации самолетов и новейшие платформы в общее информационное поле.

В этой экосистеме самолеты пятого поколения, такие как F-35, способны выполнять роль полноценных «летающих командных пунктов». Они не просто обмениваются целеуказаниями, а координируют действия машин четвертого поколения, распределяя информацию между наземными штабами, бронетехникой, ВМС и комплексами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Однако превращение разнородных сил в единый организм требует постоянной практики, что мы и наблюдаем на текущих учениях, добавил эксперт.

Истребитель Военно-воздушных сил США F-35 Источник изображения: Фото: TASS/SEBASTIEN NOGIER

Особое место в программе Ramstein Flag 2026 занимает отработка выживаемости авиации в условиях полномасштабной войны. Из-за уязвимости стационарных баз пилоты НАТО активно тренируют взлет и посадку на гражданские автотрассы.

— Практика использования автомобильных дорог в качестве взлетно-посадочных полос далеко не нова; концепция рассредоточения авиации на случай масштабного конфликта активно развивалась еще с 1970-х годов. Понимание того, что стационарные аэродромы станут первоочередными целями, заставляло проектировать технику с учетом работы в полевых условиях, — напомнил Корнев.

Яркий пример — шведский истребитель JAS 39 Gripen, который изначально адаптировался под упрощенное обслуживание на необорудованных шоссейных участках силами мобильных команд. С расширением альянса за счет Хельсинки и Стокгольма география таких тренировок в Центральной и Северной Европе значительно увеличивается, а отработка логистики выходит на новый уровень.

При этом аналитики не исключают, что сценарии маневров выходят далеко за рамки обычного конвенционального конфликта.

Шведский истребитель JAS 39 Gripe Источник изображения: Фото: TASS/Jonas EkstrÃƒÂ¶Mer/Tt

— Если речь идет о неядерном ударе, в операции может быть задействован весь спектр имеющейся у союзников авиации. В случае же отработки ядерного сценария архитектура сил резко сужается. Чисто европейский компонент НАТО в этом сегменте ограничен французскими аэробаллистическими ракетами воздушного базирования и американским тактическим ядерным арсеналом. Привлечение американских средств автоматически выводит на передний план истребители F-35 как основные носители, — объяснил Дмитрий Корнев.

Какой именно сценарий является приоритетным на текущих маневрах — вопрос открытый, однако альянс, очевидно, просчитывает оба варианта.

Российская сторона в лице МИД и СВР расценивает Ramstein Flag 2026 как прямую подготовку к потенциальному глобальному конфликту. Ответные меры мониторинга уже запущены. Группировка ПВО Ленинградского и Московского военных округов, а также Балтийского и Северного флотов переведена в режим повышенной готовности. Российские средства радиоэлектронной разведки (РЭР) начали перехват каналов Link 16 для анализа тактики взаимодействия F-35 и самолетов ДРЛО AWACS, подчеркнул эксперт.

Средиземноморский капкан и дорожная логистика

По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, объединение северного и южного направлений в рамках единого замысла имеет не только военное, но и геополитическое значение.

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— Выбор Испании в качестве южного хаба неслучаен. На фоне заявлений ЕС о планах по блокировке судов с российской нефтью именно в Средиземном море альянсу проще отрабатывать подобные операции. С высокой вероятностью испанская часть маневров включает воздушную поддержку перехвата и конвоирования морских транспортов, — пояснил он «Известиям».

Эксперт добавил, что расширение блока за счет Финляндии заставило Россию воссоздать Ленинградский военный округ, однако говорить об абсолютном доминировании НАТО на Балтике преждевременно. Датские проливы контролировались Западом и в холодную войну, а оборонительный потенциал РФ в регионе остается мощным.

Помимо тактических задач, маневры несут в себе логистическую составляющую, на которую обратил внимание военный эксперт Вадим Козюлин. Известно, что в Европе сейчас активно реализуется программа инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры: расширение дорог, увеличение грузоподъемности и выносливости мостов. Текущие маневры — это их практическая проверка.

— Блок тестирует логистику — массовую переброску тяжелой техники по модернизируемым дорогам и мостам. Им также необходимо оценить, как военные грузы могут беспрепятственно пересекать границы между государствами Евросоюза и насколько четко сегодня отрегулированы и согласованы все бюрократические процедуры, — резюмировал он.

Фото: x.com Источник изображения: iz.ru

Вторая важнейшая задача — боевое слаживание и проверка связи между подразделениями разных стран. При этом сценарий учений неизбежно будет скорректирован с учетом современных реалий. Североатлантический альянс детально анализирует и перенимает опыт боевых действий на Украине. Прямо сейчас они перестраивают свои военные концепции, и на этих учениях мы наверняка увидим интеграцию новых тактических подходов и тестирование обновленных доктрин, подвел итог эксперт.

Параллельно с учениями Ramstein Flag 2026 идут учения BALTOPS-26 — альянс развернул масштабные маневры на море и в воздухе в непосредственной близости от российских рубежей. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», в ходе морской фазы силы НАТО могут отрабатывать такие сценарии, как блокада Калининградской области, нанесение ударов по наземным объектам России и захват гражданских судов.

Стоит отметить, что в текущем году морские маневры собрали вдвое меньше участников, чем в прошлом — значительная часть сил альянса отвлечена на военную кампанию на Ближнем Востоке. Тем не менее они остаются крупнейшими в регионе. Российский Балтийский флот, а также дежурные силы ПВО внимательно следят за действиями НАТО.

Юлия Леонова