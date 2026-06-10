В США представили антидроновую систему с пулемётом Гатлинга, РЭБ и ракетами

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Американская компания Moog представила новую модульную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам. Название противодроновой системы - Vengeance.

Она построена на базе платформы Flexible Mission и оснащена интегрированной системой управления огнём. Vengeance предназначена для многоуровневого противодействия воздушным угрозам, движущимся на малых и сверхмалых высотах. Речь идёт главным образом о беспилотниках групп 1–3.

К группе 1 относятся малые и микро-БПЛА массой до 9 кг, способные подниматься на высоту до 370 метров и развивать скорость до 185 км/ч. Группа 2 - аппараты массой 9–25 кг с большей дальностью и продолжительностью полёта. Группа 3 включает БПЛА массой до 600 кг, способные действовать на средних высотах и нести более серьёзную полезную нагрузку, включая десятки кг взрывчатого вещества. Эти категории дронов представляют основную угрозу на современном поле боя.

Vengeance, как пишет сама компания, включает центральную мачту с тактическим радаром и комбинированными электрооптическими/инфракрасными датчиками. Дополнительная штыревая антенна позволяет вести радиоэлектронную разведку и борьбу. Вооружение состоит из пусковой установки с несколькими ракетами-перехватчиками, роторного пулемёта Гатлинга для поражения целей на ближней дистанции и пусковых направляющих для барражирующих боеприпасов.

По сути, это целый арсенал в одном флаконе.

Вице-президент компании Майк Грувер:

Наша система предоставляет операторам скорость, точность и гибкость, необходимые для противодействия всё более сложным и быстро меняющимся угрозам в современном мире.

Подчёркивается, что система имеет модульную конструкцию, в котором различные типа оружия могут использоваться под конкретную задачу.

Vengeance может интегрироваться с армейским грузовиком или средством бронетехники, выполняя одновременно и его защиту без ставших привычными «мангалов».