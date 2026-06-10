Одним дном: для осмотра иностранных судов начали использовать отечественные дроны

Аппараты ГНОМ помогают обследовать подводную часть кораблей перед заходом в российские порты

Для обследования иностранных судов, заходящих в российские порты, начали активно использовать отечественные подводные дроны. Телеуправляемые необитаемые аппараты семейства ГНОМ помогают проверять подводную часть корпусов на наличие мин и других подозрительных предметов. По словам экспертов, новая техника существенно облегчает работу водолазов и повышает безопасность судоходства на фоне усиления контроля за судами, прибывающими из-за рубежа.

Подводный помощник

Подводную часть корпусов судов на наличие мин и подозрительных предметов проверяют с лета 2025 года. Такие контрольные мероприятия начались после выхода указа президента, согласно которому суда, прибывающие из иностранных портов, могут заходить в российские гавани только после обязательного осмотра.

ТНПА «ГНОМ ПРО» нового поколения Источник изображения: Фото: ООО «Подводная робототехника»//gnomrov.ru/

Ужесточение контроля ввели после ряда инцидентов, имеющих признаки внешнего вмешательства — они были зафиксированы в 2025 году. В Усть-Луге повреждения получил танкера Koala, а на судне Eco Wizard фиксировалась утечка аммиака, писали «Известия».

Сейчас к работе по осмотру судов активно привлекаются не только водолазы Росгвардии, Минобороны РФ и других силовых структур, но и частных компаний.

Многие из них используют отечественные телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) семейства ГНОМ (глубоководный необитаемый осмотровый микроробот). Одна из наиболее востребованных модификаций — ГНОМ Х, обладающий самой высокой удельной мощностью в линейке. Это позволяет аппарату эффективно работать даже при сильных течениях, рассказал «Известиям» ведущий инженер Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова, директор ООО «Подводная робототехника» Евгений Шерстов.

— Аппараты оснащены видеокамерами для работы под водой, — пояснил он. — На всех моделях установлены передняя и задняя камеры Full HD с приводами наклона, что позволяет увеличить угол обзора. Для работы в темноте используются светодиодные осветители. Их количество и расположение могут меняться в зависимости от поставленных задач.

Для осмотра полостей, закрытых решетками, на ГНОМа устанавливается выносная штанга с видеокамерой и осветителями, пояснил Евгений Шерстов.

ГНОМ Х Источник изображения: Фото: ООО «Подводная робототехника»//gnomrov.ru/

Вся информация с видеокамер передается на пункт управления по отдельному кабелю. ГНОМ Х оснащен восемью движителями, расположенными по векторной схеме, что обеспечивает высокую маневренность под водой.

Электропитание ТНПА тоже получает по отдельному кабелю. Поэтому продолжительность работы под водой ограничена только возможностями оператора. Известны случаи, когда аппарат работал месяцами, рассказали разработчики.

Также аппарат получил функцию удержания расстояния от борта судна — это позволяет снизить нагрузку на оператора и выполнять осмотр судна в полуавтоматическом режиме.

— В условиях плохой видимости для осмотра приходится использовать многолучевые эхолоты, гидролокаторы бокового обзора, — также пояснил Евгений Шерстов.

Модель Х развивает скорость до 6 км/ч и весит около 10 кг, поэтому с ней удобнее работать с катеров, которые задействуют водолазы при осмотрах гражданских судов.

Испытания ТНПА «ГНОМ ПРО» нового поколения Источник изображения: Фото: ООО «Подводная робототехника»//gnomrov.ru/

Аппараты семейства ГНОМ являются полностью отечественной разработкой. При их производстве используются отдельные иностранные компоненты, прежде всего элементы микроэлектроники, однако они доступны на российском рынке и не создают критической зависимости от поставок.

Немаловажно и то, что аппарат производится серийно — заказчикам уже поставлено более 600 ТНПА.

Опасные работы возьмут на себя

Подводные телеуправляемые аппараты зарекомендовали себя как хорошие помощники водолазов, отметил Алексей Малышев, генеральный директор АО «Сетевая компания», которое занимается осмотром судов.

— Сейчас наиболее сложные участки подводной части судов осматривают люди, — пояснил он. — Именно они могут дать безошибочную оценку увиденного. ТНПА необходимы для осмотра бортов и других наиболее прямых участков судов.

По мнению экс-командира отряда СПнБПДСС (водолазы-разведчики), депутата Заксобрания Калининградской области Алексея Мендрика, беспилотные подводные аппараты могут упростить выполнение самого широкого спектр задач, которые стоят перед водолазами. В частности, они способны облегчить работу подводных пловцов не только при осмотре днища судов, но и при проверке подводной части гидротехнических сооружений — дамб и иных участков, где работа для человека может быть особо опасна.

«Супер ГНОМ Про» Источник изображения: Фото: ООО «Подводная робототехника»//gnomrov.ru/

— Работа водолаза под водой — кропотливая, связанная с различными рисками. А благодаря подводным дронам оператор способен оценить ситуацию, не подвергая себя опасности и не тратя на это много сил, — объяснил эксперт.

Реальная угроза терактов в портах

Угроза терактов на гражданских судах, прибывших в российские гавани из-за границы, не выдумана, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В недружественных западных странах открыто говорят об экономической войне с Россией, и подготовка терактов, связанных с подрывом гражданских судов в портах — это как раз ее часть, — отметил эксперт.

Для осуществления таких акций в западных странах есть подготовленные кадры, пояснил он. В британских SАS (Special Air Service), например, есть специальная служба, которая занимается подводными диверсиями.

Испытания ТНПА «ГНОМ ПРО» нового поколения Источник изображения: Фото: ООО «Подводная робототехника»//gnomrov.ru/

Необходимое оборудование и боеприпасы — те же магнитные мины, которые прикрепляются к днищу корабля — давно разработаны, произведены и хранятся на складах.

— Их установку могут произвести наемники — ветераны или так называемые отпускники из отрядов подводных пловцов, — отметил Дмитрий Болтенков.

В ФСБ России 25 мая сообщили о предотвращении террористического акта на газовозе «Аррхениус», прибывшем из бельгийского порта Антверпен в Ленинградскую область.

В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы обнаружили посторонние предметы, прикрепленные на магнитах в районе машинного отделения. Специалисты с помощью подводного дрона подтвердили, что это взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО.

Богдан Степовой

Андрей Буевич

Максим Высочин