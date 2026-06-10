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Военное обозрение

Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один

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Источник изображения: topwar.ru

Трампу необходимо заключить мирное соглашение с Тегераном и выйти из конфликта на Ближнем Востоке, поэтому Израиль может остаться один на один с Ираном. Американскому президенту эта война больше не нужна.

США не поддержали Израиль при последнем обмене ударами с Ираном, размещенные на Ближнем Востоке средства ПВО/ПРО не участвовали в отражении иранской атаки, а американские истребители не бомбили Иран. Трамп всячески демонстрировал свой нейтралитет, боясь срыва перемирия и мирного соглашения, которое даже ещё не до конца согласовано. Отсюда и два звонка Нетаньяху с требованиями прекратить удары.

Кроме того, на Трампа давят монархии Персидского залива, которые хотят торговать нефтью и газом, подсчитывая прибыли, а не убытки из-за продолжающейся войны.

Я сказал Биби: «Тебе стоит очень внимательно относиться к тому, что ты делаешь, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана».

Однако Нетаньяху находится в очень сложной ситуации, если он не продолжит удары по Ливану, то поставит крест на своей политической карьере. Как заявил один из чиновников Белого дома, у Трампа и Нетаньяху сейчас очень разные желания, но им обоим нужно остаться на высоких позициях в политике:

Биби нуждается в продолжении войны, чтобы оставаться политически живым в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически живым в США...
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
1 комментарий
№1
10.06.2026 02:58
Я   недоволен.В статье много того  что мне не подходит.Я не торговец горючесмазочными материалами.Если Нетаньяху манипулирует на нефти, то я  ему не друг, война мне и нахрен не нужна.А  вот  авианосец все же будет и диктат над Израилем тоже.
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