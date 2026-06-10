Мини-версию "Бабы-яги" создали российские бойцы на Харьковском направлении

РИА Новости: бойцы ВС России создали мини-версию гексакоптера R-18 "Баба-яга"

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн - РИА Новости. Уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга", создали бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости один из разработчиков с позывным 3Д.

"Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу", - сообщил боец.

По его словам, сделали две версии такого дрона: маленькую, которая может нести около трех килограммов, и побольше - на шесть килограммов. Разработчик уточнил, что на беспилотнике предусмотрены различные виды креплений под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, есть отдельная насадка для доставания потерянных беспилотников.

"Уже была испытана, успешно минировала, уничтожала провизию противника. Подвозы противника мы нарушали сбросами мин-ловушек", - рассказал боец.

По его словам, собранный мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров.