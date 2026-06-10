Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Многотонные иранские ракеты с жидкостными ракетными двигателями семейства Ghadr, примененные в понедельник 8 июня аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции, являются грозным оружием.

В зависимости от модификации их масса может составлять от 15000 до 17500 тонн. Длина - от 15,5 до 16,58 метров.

Вес боевой части: от 650 до 1000 килограммов. Боеголовки могут быть осколочно-фугасными или кассетными. Самые совершенные из них маневрируют в полете, при этом их система наведения обеспечивает достаточно высокую точность.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Дальность стрельбы также различается - есть варианты, которые могут бить на 1350, 1650 и 1950 километров.

В качестве пусковых установок используются подвижные платформы, которые буксируются тягачами. Они прячутся на подземных ракетных базах.

Опыт противостояния Ирана против израильско-американской коалиции продемонстрировал, что баллистические ракеты все еще обладают рядом преимуществ по сравнению с дозвуковыми беспилотными и крылатыми ракетами. С их помощью легче преодолевается система противоракетной обороны, а тяжелые боевые части, соответственно, наносят более существенный ущерб.

Алексей Брусилов