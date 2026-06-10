Войти
Вестник Мордовии

Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю

699
2
0

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Многотонные иранские ракеты с жидкостными ракетными двигателями семейства Ghadr, примененные в понедельник 8 июня аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции, являются грозным оружием.

В зависимости от модификации их масса может составлять от 15000 до 17500 тонн. Длина - от 15,5 до 16,58 метров.

Вес боевой части: от 650 до 1000 килограммов. Боеголовки могут быть осколочно-фугасными или кассетными. Самые совершенные из них маневрируют в полете, при этом их система наведения обеспечивает достаточно высокую точность.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Дальность стрельбы также различается - есть варианты, которые могут бить на 1350, 1650 и 1950 километров.

В качестве пусковых установок используются подвижные платформы, которые буксируются тягачами. Они прячутся на подземных ракетных базах.

Опыт противостояния Ирана против израильско-американской коалиции продемонстрировал, что баллистические ракеты все еще обладают рядом преимуществ по сравнению с дозвуковыми беспилотными и крылатыми ракетами. С их помощью легче преодолевается система противоракетной обороны, а тяжелые боевые части, соответственно, наносят более существенный ущерб.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
2 комментария
№1
10.06.2026 11:19
"В зависимости от модификации их масса может составлять от 15000 до 17500 тонн."
"В качестве пусковых установок используются подвижные платформы, которые буксируются тягачами."
Надо же, какая мощная техника у Ирана - таскают ракеты массой в 15 ТЫСЯЧ ТОНН.
Как тут устоять евреям да америке.
0
Сообщить
№2
10.06.2026 12:11
Опечатались и всего то, с другой  стороны у них вон что, а у нас как рассказывают, мосты сносить нечем и за столько лет ничего не придумали, хотя одного Протона хватило бы обезвредить любой мост.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 14:45
  • 16042
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»
  • 10.06 09:13
  • 2
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 10.06 08:45
  • 2
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 10.06 06:59
  • 127
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 06:30
  • 3
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 10.06 06:20
  • 1
Падение Великобритании в "турнирной таблице" НАТО — это позор (The Spectator, Великобритания)
  • 10.06 03:26
  • 1
Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
  • 10.06 02:58
  • 1
Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться с Ираном один на один
  • 09.06 16:20
  • 1
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию