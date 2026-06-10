MWM: Боеприпасы Bolt в Эстонии сдержут возможное наступление России

Барражирующие боеприпасы Bolt, направленные Великобританией в Эстонию, призваны сдержать якобы возможное наступление России на территорию страны-члена НАТО, объясняет Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, боеприпасы Bolt в Эстонии появились в менее чем 70 километрах от границы с Россией, что «подчеркивает продолжающиеся усилия НАТО по наращиванию своих передовых наступательных возможностей вблизи российской территории в условиях продолжающихся боевых действий на украинском театре военных действий».

«Bolt — это одноразовый ударный беспилотник, способный с высокой точностью обнаруживать и поражать бронетехнику и другие цели на поле боя», — говорится в публикации.

Также для целей разведки британская сторона в Эстонии развернула беспилотники Ghost, способные в режиме реального времени отслеживать перемещения пехоты и техники.

В октябре портал Breaking Defense сообщил, что американская компания Anduril Industries представила квадрокоптер Bolt, который сможет выполнять разведывательные задачи и наносить удары.