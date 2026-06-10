Asharq Al-Awsat: итоги ПМЭФ доказывают ложность заявлений об изоляции России

Итоги ПМЭФ доказывают, что глобальный Юг и Восток перехватывают инициативу у Запада, пишет Asharq Al-Awsat. При этом ложь об изоляции России разбилась о простой факт: Москва продолжает укреплять сотрудничество с союзниками. Тем временем ЕС терпит колоссальные убытки из-за своей антироссийской политики.

Эмиль Амин (إميل أمين)

В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ, проводимый здесь с момента своего основания в 1997 году, собрал представителей 130 стран, в том числе Китая и Соединенных Штатов, а также значительное и заметное европейское участие. Почетным гостем форума в этом году выступило Королевство Саудовская Аравия.

Мир придает этому событию большое значение; некоторые даже называют его "российским Давосом". ПМЭФ объединяет широкий круг суверенных государств, способных, стремящихся и готовых к развитию на основе принципов партнерства, к укреплению своих экономик и совместной работе над формированием единого глобального экономического пространства. При этом ряд наблюдателей противопоставляет его западному Давосу, который, по их мнению, оказался менее успешным в реализации своих идеологических установок.

ПМЭФ-2026 стал ярким свидетельством крепких и тесных отношений между Москвой и Эр-Риядом. Он продемонстрировал, насколько эффективно работает саудовская дипломатия, выстраивая отношения с ведущими мировыми державами и столицами. Также форум показал, какое значительное влияние и уважение имеет Королевство Саудовская Аравия на международных площадках.

Это важное событие происходит в год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией и отражает дальнейшее углубление их плодотворного партнерства в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве, а также в сфере цифровой экономики и туризма.

Москва признала активную и важную роль Эр-Рияда, в том числе в контексте украинского кризиса. Саудовская Аравия продемонстрировала мудрый и взвешенный подход, став платформой для диалога между сторонами и открыв свои двери для всех заинтересованных участников. Эти усилия были направлены на содействие многочисленным попыткам поиска путей прекращения затяжного конфликта, который привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

Присутствие Саудовской Аравии на ПМЭФ усилило роль арабских государств и стран Персидского залива в обсуждениях, проходивших в рамках сессий форума. Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к участию в диалоге, особенно в условиях стремительно меняющегося мирового порядка, стремясь к поиску новых форм сотрудничества по ряду спорных вопросов. В первую очередь речь шла о состоянии мировой экономики и рисках глобальной рецессии либо масштабного финансового кризиса, сопоставимого с кризисом 2008 года или даже превосходящего его по последствиям.

Из дискуссий участников форума — представителей крупных международных компаний, правительственных чиновников и ведущих игроков технологического сектора — стало очевидно, что вопросы искусственного интеллекта (ИИ) сегодня занимают одно из центральных мест на любых международных площадках, будь то политические, экономические, социальные или даже религиозные. Это объясняется не только огромным потенциалом искусственного интеллекта для будущего человечества, выходящим за рамки прежних представлений и футуристических прогнозов, но и необходимостью ответов на серьезные вызовы, связанные с его развитием — от распространения дипфейков до мира киборгов и мозговых имплантатов. Главной темой Петербургского международного экономического форума стал "Прагматический диалог — путь к стабильному будущему". Похоже, европейцы в целом и немцы в частности начали осознавать, что затяжной конфликт с Кремлем не отвечает их интересам, особенно в условиях отсутствия быстрых решений украинского кризиса и на фоне дискуссий о трансформации системы безопасности в Европе, сформировавшейся после Второй мировой войны.

Несмотря на ослабление экономических связей между Берлином и Москвой, в России по-прежнему действует около 1800 немецких компаний. Российский рынок традиционно оставался привлекательным направлением для немецких инвестиций — их число здесь, по оценкам, в разы превышает показатели любой другой европейской страны.

После начала конфликта на Украине ряд немецких компаний объявил о намерении покинуть российский рынок, однако фактически его покинули лишь около 9%, тогда как остальные предпочли остаться.

Присутствие европейских компаний на ПМЭФ подчеркивает растущее осознание значительного ущерба, нанесенного Европейскому союзу, который страдает от нестабильной энергетической ситуации. Это усилило разногласия вокруг политики в отношении Москвы и дискуссию о том, может ли восстановление отношений с Россией рассматриваться как более прагматичный и перспективный вариант по сравнению с сохранением нынешнего уровня напряженности. Германия и ряд других европейских стран потеряли около трех триллионов евро из-за отказа от российских энергоносителей, что может привести к серьезному экономическому кризису на континенте.

ПМЭФ также продемонстрировал масштабы возрождения евразийского экономического пространства, особенно в контексте российско-китайского сотрудничества. Согласно представленным данным, в первом квартале текущего года в России было зарегистрировано около 1400 китайских компаний.

Петербургский международный экономический форум прошел перед июльским саммитом НАТО. На этом фоне возникает вопрос: может ли он стать сигналом к примирению между Россией и Европой, ослабив давление, которое Белый дом оказывает на своих союзников, и предоставив им больше свободы действий?