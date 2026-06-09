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Франция испытает аналог американской боевой системы Maven

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Defense News: Франция испытает аналог американской боевой системы Maven

Франция в ходе учений НАТО планирует испытать собственный аналог интеллектуальной системы управления боем Maven, разработанной американской компанией Palantir. Об этом сообщает Defense News.

В разработке системы, получившей название Arcadia, приняли участие европейские компании Mistral AI, Safran.AI, Thales и Airbus. Ранее система тестировала в ходе учений Dacian Fall (Румыния) и Orion 26 (Франция).

«Arcadia — это наш ответ на Maven», — сказал заместитель начальника главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил Франции генерал Патрик Жюстель, отметив, что использование Maven в структуре НАТО поднимает вопросы цифрового суверенитета, в связи с чем «возникает вопрос, следует ли нам слепо принимать Maven или искать другие решения».

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что расширение сотрудничества Киева с Palantir несет серьезную угрозу для России, поскольку в распоряжении американской компании имеется платформа Maven Smart System (MSS), позволяющая собирать и анализировать при помощи искусственного интеллекта большие массивы данных, в том числе с беспилотников и спутников, и использовать их для выявления целей для ударов.

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