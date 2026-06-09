Российские дата-центры получат собственные ядерные реакторы.

Это будут сверхмалые модульные реакторы с мощностью от 5 до 50 МВт

В России рассматривают возможность создания сверхмалых ядерных реакторов мощностью от 5 до 50 МВт для энергоснабжения центров обработки данных. О планах по развитию такого направления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал проректор НИЯУ МИФИ Валерий Романюк.

По его словам, стремительный рост вычислительных мощностей, необходимых для систем искусственного интеллекта, приводит к увеличению потребления электроэнергии. В ответ на это МИФИ формирует новое подразделение, которое будет заниматься вопросами малой атомной энергетики и повышением эффективности дата-центров, работающих с ИИ-нагрузками.

Как отметил Романюк, к 2030 году российским центрам обработки данных, ориентированным на задачи искусственного интеллекта, может потребоваться дополнительно около 2–2,5 ГВт мощности. При этом большая часть существующих ЦОДов сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, где возможности энергетической инфраструктуры постепенно приближаются к пределу.

В этих условиях развитие крупных вычислительных площадок в регионах становится все более актуальным. Однако для их размещения необходимы надежные и предсказуемые источники электроэнергии. Одним из возможных решений в МИФИ считают компактные ядерные установки.

По мнению специалистов вуза, для удаленных дата-центров малые реакторы могут оказаться экономически выгодной альтернативой газовой генерации. После ввода в эксплуатацию такие установки способны обеспечивать стабильное энергоснабжение на протяжении десятилетий и меньше зависят от колебаний цен на топливо. Кроме того, атомная генерация хорошо подходит для постоянной нагрузки, характерной для современных ИИ-кластеров.

По оценке Валерия Романюка, путь от научно-исследовательских работ до запуска первого подобного объекта может занять несколько лет и потребует не только технологических разработок, но и серьезной работы по созданию новой нормативной базы.