Китайская NAVEE представила экраноплан WaveFly 5X для массового рынка

NAVEE WaveFly 5X

Компания NAVEE, ранее известная технологичными электросамокатами, представила WaveFly 5X — аппарат экранного эффекта для полетов над водой. Презентация прошла на озере Дунтайху, где устройство скользило над самой поверхностью перед международной аудиторией.

WaveFly 5X работает иначе, чем катер. Экранный эффект создает аэродинамическую подъемную силу за счет воздушной прослойки между крыльями и водой. Корпус из авиационного углепластика и двухкрылая тандемная схема помогают сохранять высокую устойчивость во время полета. Аппарат разгоняется до 85 км/ч, может перевозить до 140 кг полезной нагрузки и проходит до 80 км на одном заряде, плавно переходя от скольжения по волнам к полету без взлетной полосы. Аппараты с экранным эффектом не новы, но всегда оставались дорогими и узкоспециализированными. NAVEE пытается вывести их на массовый рынок, сочетая морское машиностроение, авиационные конструкции и электрические системы. К слову, NAVEE со ссылкой на Morgan Stanley приводит прогноз роста глобальной низковысотной экономики до $2 трлн к 2030 году. Дистрибьюторы из числа участников презентации уже заявили о готовности представить WaveFly 5X в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Европе. Сроки запуска серийного производства и окончательная стоимость пока не объявлены, но гонка за будущее мобильности явно выходит за пределы электромобилей.

Александр Козырев