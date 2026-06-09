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Техкульт

«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию

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Летные испытания беспилотного В-200 завершаются

В компании «Аэромакс» завершают этап летных испытаний беспилотного вертолета модели В-200 и в августе 2026 года планируют запустить его в эксплуатацию. При этом на первые три единицы В-200 уже подписан контракт — их передадут заказчику примерно в те же сроки.

Демонстрация В-200 общественности прошла на HeliRussia 2026 — одной из ключевых отраслевых выставок вертолетной индустрии. Стоит отметить, что В-200 заинтересовались не только российские эксперты, но и представители других стран, особенно из Юго-Восточной Азии. Беспилотная транспортная платформа В-200 рассчитана на перевозку грузов общей массой до 200 кг как во внешних подвесных контейнерах, так и внутри фюзеляжа на расстояние до 300 км. Новинка будет работать в труднодоступных северных районах, поэтому получила яркую расцветку для большей заметности.

Летные испытания беспилотного В-200 завершаются

Также разработчик уточнил, что большинство основных компонентов вертолета, включая систему управления и электронику, разработаны в России. К примеру, комплекс автономного управления БАС создали специалисты «ИКАР-Инжиниринга», входящего в группу «Аэромакс».

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
B-2 Spirit
1 комментарий
№1
09.06.2026 10:08
А как средство логистики на передовой не хотят попробовать, м?
0
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