«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию

Летные испытания беспилотного В-200 завершаются

В компании «Аэромакс» завершают этап летных испытаний беспилотного вертолета модели В-200 и в августе 2026 года планируют запустить его в эксплуатацию. При этом на первые три единицы В-200 уже подписан контракт — их передадут заказчику примерно в те же сроки.

Демонстрация В-200 общественности прошла на HeliRussia 2026 — одной из ключевых отраслевых выставок вертолетной индустрии. Стоит отметить, что В-200 заинтересовались не только российские эксперты, но и представители других стран, особенно из Юго-Восточной Азии. Беспилотная транспортная платформа В-200 рассчитана на перевозку грузов общей массой до 200 кг как во внешних подвесных контейнерах, так и внутри фюзеляжа на расстояние до 300 км. Новинка будет работать в труднодоступных северных районах, поэтому получила яркую расцветку для большей заметности.

Летные испытания беспилотного В-200 завершаются

Также разработчик уточнил, что большинство основных компонентов вертолета, включая систему управления и электронику, разработаны в России. К примеру, комплекс автономного управления БАС создали специалисты «ИКАР-Инжиниринга», входящего в группу «Аэромакс».

Макс Антонов