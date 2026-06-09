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Деловая газета "Взгляд"

Австралия договорилась с Rheinmetall о производстве артиллерийских боеприпасов

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Источник изображения: topwar.ru

Австралийские власти заключили с германским концерном Rheinmetall контракт на 47 млн долларов на создание нового производства крупнокалиберных снарядов, сообщил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Стоимость контракта оценивается в 72 млн австралийских долларов, что составляет около 47 млн долларов США, передает ТАСС со ссылкой на Марлза.

Предприятие разместится в городе Мэриборо, оно должно заработать к концу 2028 года.

Завод сможет производить не менее 15 тыс. 155 мм снарядов M795 ежегодно. Объемы выпуска в дальнейшем могут быть увеличены.

"Эти боеприпасы используются австралийской армией, в том числе в буксируемых гаубицах M777A2 и самоходных артиллерийских установках AS9 Huntsman", – подчеркнул глава ведомства.

Запуск новой площадки направлен на укрепление оборонной промышленности страны и обеспечение надежных поставок для вооруженных сил. Кроме того, правительство выделит еще 9,2 млн австралийских долларов на модернизацию линии по выпуску 127 мм корабельных снарядов на заводе Thales Australia в Виктории.

Эти шаги являются частью масштабной программы, на которую Австралия планирует потратить до 36 млрд австралийских долларов в ближайшие 10 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правительство Австралии представило масштабную программу инвестиций в наращивание военного потенциала. В феврале немецкий концерн Rheinmetall решил увеличить портфель заказов до 140 млрд евро.

Алексей Дегтярёв

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