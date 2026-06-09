Войти
Деловая газета "Взгляд"

Япония спровоцировала Китай на «морскую спецоперацию»

378
0
0
Флаги Тайваня и КНР
Флаги Тайваня и КНР.
Источник изображения: @ Christian Ohde/imago/Global Look Press

Старый территориальный спор обострился в Юго-Восточной Азии: Китай, будучи недовольным действиями Филиппин и Японии, объявил о проведении «специальной морской операции». Что скрывается за этой формулировкой, почему перед нами редкий пример де-факто совместных действий КНР и Тайваня против Японии и насколько далеко зайдет текущее обострение?

Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Как сообщает издание Global Times, координирующую роль в рамках предпринятых действий играет министерство транспорта КНР. К участию в миссии, в частности, привлечены управления морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун. Цель указанных действий: "полное осуществление КНР полномочий по обеспечению соблюдения административного права" в акватории, подчеркивает Синьхуа.

Миссия является ответом Пекина на попытки Филиппин и Японии в одностороннем порядке провести процедуру делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между двумя государствами. Акватория, о которой идет речь, располагается к востоку от острова Тайвань.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что попытка Японии и Филиппин обойти Китай и инициировать переговоры о делимитации моря представляют собой "серьезное нарушение" Конвенции ООН по морскому праву и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения, передает РБК.

При этом заявление Токио и Манилы возмутило и руководство Тайваня. Так, пресс-секретарь управления по делам острова Чжу Фэнлянь заявила, что страны своей инициативой грубо нарушают морское право. Она также добавила, что "соотечественники по обе стороны пролива принадлежат к китайской нации", поэтому им необходимо "совместно защищать фундаментальные интересы страны".

"Более точный перевод заявленного Китаем термина для описания своих действий: "Специальная морская операция по обеспечению соблюдения морского права". Отмечу, что больший упор делается непосредственно на законный аспект заявленной миссии", – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин.

"То есть для КНР первоочередная задача не подавить потенциального противника, а восстановить нормальную правовую практику в акватории, которая была нарушена в результате действий Японии и Филиппин.

Соответственно, для подобной цели Пекин задействует вовсе не военные, а полицейские структуры", – уточняет он.

"Фактически речь идет об использовании береговой охраны провинций Фуцзянь и Гуандун – это прибрежные регионы страны, к которым территориально с точки зрения КНР и относятся острова Сенкаку, ставшие причиной текущего противостояния. То есть Китай сознательно не выводит масштаб событий на государственный уровень, придавая им местное значение", – объясняет собеседник.

"Важно понимать: острова, о которых идет речь, спорные. Дискуссии о том, кому именно они принадлежат, много десятилетий. Поэтому главная задача отправки полицейских судов Пекином – это демонстрация Токио и Маниле, что любое решение территориального спора требует согласия со стороны КНР", – добавляет эксперт.

"Интересно, что в данном случае союзником Пекина выступает Тайбэй,

который смотрит на происходящее примерно так же, как и представители КПК. Тайвань ведь тоже не собирается отказываться от китайских островов, и если с контролем территорий со стороны КНР остров еще готов мириться, то о передаче земли Японии не может быть и речи", – рассуждает он.

Шельфы, экономические зоны, суверенитет над островами – постоянные темы, которые вызывают напряженность в отношениях стран Азии, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил, что японские власти поддерживают неправительственные отношения на рабочем уровне с Тайбэем, а филиппинские – хотя на словах и придерживаются принципа "одного Китая" – осуществляют визиты на остров.

"Неудивительно, что в КНР остро отреагировали на попытку дележа экономических зон в обход Пекина – объявили проведение морской операции. Ее цель – показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать", – считает Лямин. По оценкам аналитика, нынешние события разворачиваются пока стандартно, в рамках предыдущих конфликтных ситуаций подобного рода.

"Я думаю, что КНР может проводить операцию столько, сколько посчитает нужным

– возможности для этого имеются. Более того, я не исключаю, что при необходимости может быть привлечен военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", – рассуждает эксперт.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала "Азиатарь". Они отмечают: "Двусторонний формат решения пограничных вопросов без учета китайских интересов не устраивает местные власти". "Тем более после успешных переговоров в акватории могут появиться корабли береговой охраны Японии и Филиппин, а также других союзников – это в Китае воспринимают без энтузиазма. А перспективы включения в диалог тайваньцев в той или иной форме рассматриваются еще негативнее", – пишут аналитики.

Эксперты напомнили, что похожие события происходили в 2023 году: тогда в Китае объявляли о трехдневном патрулировании в Тайваньском проливе, заявлялось и о полноценных проверках проходящих судов.

Нынешний случай отличается тем, что временных рамок в Пекине не упомянули.

"То есть спецоперация может продолжаться неопределенное время. Вполне вероятно, что под эгидой обеспечения безопасности китайцы могут не только усилить присутствие к востоку от Тайваня, но и остановить парочку судов – прецеденты такие были", – пояснил "Азиатарь".

"То есть речь идет о более частом пребывании правоохранителей и демонстрации недовольства японо-филиппинскими переговорами, а не об абстрактной операции по захвату острова. Хотя нынешним случаем китайцы явно могут воспользоваться и для отработки последней – про сценарий "карантина" и контроля трафика возле острова в рамках давления на Тайвань в Пекине явно не забыли", – уточнили аналитики.

Впрочем, Лукин отмечает: военное развитие текущих действий – крайне маловероятно. "Все-таки противоречиям вокруг островов Сенкаку слишком много лет, а Япония все еще считается важным торговым партнером КНР, да и Пекин не забывает о том, что Токио пользуется протекцией Вашингтона", – поясняет он.

"То есть факторы против начала конфликта пока безусловно перевешивают. Но отношения Китая и Японии продолжают ухудшаться. Недавно стороны сильно повздорили из-за намерений Токио вступиться за Тайвань в случае начала конфликта. Риторика КНР тогда выглядела несвойственно жесткой для нее. Проблем между двумя государствами будет становиться все больше", – заключил Лукин.

Олег Исайченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Филиппины
Япония
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 16033
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 11:11
  • 1
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию
  • 09.06 06:48
  • 2
В России предложили создать малую систему ПВО
  • 09.06 06:10
  • 0
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 04:59
  • 0
Комментарий к "На границе НАТО с Россией я увидел разгром бронетанковых войск (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 09.06 02:32
  • 0
Комментарий к ""Три условия, и победа над Россией у нас в кармане". У Расмуссена есть план (The Economist, Великобритания)"
  • 09.06 01:36
  • 1
НАТО с небольшим перевесом побеждает противника, имитирующего действия России, в рамках киберучений (Financial Times, Великобритания)
  • 09.06 01:20
  • 1
В "Ростехе" сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять функции воздушного командного пункта (Military Watch Magazine, США)
  • 09.06 01:03
  • 0
Комментарий к "Помощник президента России подтвердил наличие непубличных контактов с Киевом"
  • 09.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО"
  • 08.06 21:33
  • 2
FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026
  • 08.06 20:00
  • 0
Комментарий к "Крупнейшая в мире ударная подлодка заявила о своем присутствии близ заполярных рубежей НАТО. Насколько могуч "Ясень-М"? (Military Watch Magazine, США)"
  • 08.06 11:40
  • 8
На Западе оценили ракетную мощь российского «Адмирала Нахимова»