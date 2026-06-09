В Турции спустили на воду второй корвет для флота Малайзии

На верфи турецкой компании STM в Стамбуле спустили на воду второй корабль прибрежной зоны типа LMS, предназначенный для ВМС Малайзии. Как отмечает Naval News, с первым из трех заказанных корветов аналогичную операцию провели всего двумя неделями ранее, а последний из них планируют спустить на воду в августе.

На торжественной церемонии, прошедшей в воскресенье, 7 июня, присутствовали Его Королевское Высочество Султан Шарафуддин Идрис Шах, Султан Селангора; заместитель министра обороны Малайзии Хаджи Адли бин Захари; председатель совета директоров STM Ихсан Кая; командующий Королевскими военно-морскими силами Малайзии адмирал Тан Сри Зульхельми бин Итнайн; генеральный директор STM Озгюр Гюлерюз, а также военные делегации обеих стран и представители оборонной промышленности.

Спуск на воду второго корвета типа LMS для Малайзии STM

Naval News напоминает, что в июне 2024 года Малайзия подписала контракт с турецкой компанией STM на постройку трех кораблей прибрежной зоны типа LMS второй партии. Срок поставки всех заказанных кораблей – 2027 год.

После церемонии резки стали, состоявшейся в Стамбуле 4 декабря 2024 года, проект быстро продвинулся вперед, и 8 апреля 2025 года прошла церемония закладки корветов.

Компания STM, как генеральный подрядчик, отвечает за все этапы программы, начиная от проектирования и заканчивая поддержкой эксплуатации в течение жизненного цикла.

Конструкция кораблей типа LMS второй партии во многом соответствует проверенной схеме турецких корветов класса "Ада". Водоизмещение составляет около 2500 тонн, длина корпуса – 99,56 метра, ширина – 14,42 метра, осадка – 3,9 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка типа CODAG позволяет развить скорость до 26 узлов. На экономичной скорости 14 узлов корабли смогут совершать переходы дальностью до 4000 морских миль. Автономность – 21 день. Экипаж – 111 человек.

Оснащение кораблей включает систему боевого управления GENESIS, поисковый радар SMART-S, гидролокатор, радар X-диапазона (от 8 до 12 ГГц) и РЛС управления огнем.

Для радиоэлектронной борьбы и постановки ложных целей корветы получат систему ARES-2N (Aselsan). Вооружение – 76-мм артустановка "Супер Рапид" (OTO Melara), 35-мм арткомплекс "Гёкдениз" (Aselsan) и два 12,7-мм пулемета. Кроме того, в арсенал добавят восемь противокорабельных ракет "Атмака" и южнокорейские зенитные ракеты вертикального пуска K-SAAM.