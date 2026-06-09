«Бескозырка ему к лицу»

Завершена работа по созданию боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ» для нужд ВМФ России.

Летом 2025 года Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе одного из этапов учений «Июльский шторм» патрульный корабль Балтийского флота «Виктор Великий» выполнил успешные зенитно-ракетные стрельбы с применением ЗРК морского базирования «Тор-М2КМ». О новом флотском средстве ПВО рассказал Дмитрий Захар, помощник генерального директора ИЭМЗ «Купол» по перспективным проектам.

– Дмитрий Валерьевич, в июле сообщалось об успешных испытаниях ЗРК морского базирования «Тор-М2». О каком изделии шла речь?

– Как вам должно быть известно, ИЭМЗ «Купол» ведёт две работы «по морю». Однако обе ведутся с использованием технических решений ЗРК «Тор-М2». ЗРК «Тор-МФ» будет иметь разнесённую компоновку, классическую для любого корабля. РЛС размещаются в надстройках, пусковые контейнеры под палубой, пункт управления во внутреннем пространстве корабля, предусмотренном проектом месте. Вторая работа – «Тор-М2КМ». В нём все средства комплекса интегрированы в единый модуль, размещаемый на палубе или шканцах. В 2024–2025 годах прошли типовые испытания этого модуля, завершающей их частью стали боевые стрельбы в рамках учений «Июльский шторм».

– Как шла работа по созданию морской версии «Тора»?

– Работа по «оморячиванию» ЗРК семейства «Тор» началась ещё в 2015 году, когда состоялись первые стрельбы комплекса над морской поверхностью – с береговой черты. В открытое море представитель семейства впервые вышел в 2016 году – автономный боевой модуль

«Тор-М2КМ», созданный на базе ЗРК «Тор-М2У», провёл боевые стрельбы с палубы фрегата «Адмирал Григорович». Испытания подтвердили возможность применения нашего комплекса в интересах Военно-Морского Флота. Одновременно было рекомендовано провести ряд доработок для применения в морских условиях. В ходе испытаний в мае 2019 года на берегу Воткинского водохранилища доработанная боевая машина доказала свою эффективность при работе по целям, идущим на сверхмалой высоте над водой. В 2021 году АБМ «Тор-М2КМ» провёл повторные стрельбы в море, подтвердившие в целом его готовность к службе в ВМФ. Но поскольку заказов на тот момент не было, серийный выпуск не начинался.

Опыт работы «Тора» в море оказался востребованным весной 2022 года. Тогда командование ВМФ обратилось к нашему предприятию с просьбой передать упомянутый АБМ «Тор-М2КМ» на один из кораблей. Разумеется, наш генеральный директор пошёл навстречу пожеланиям флота. Но мы честно предупредили – комплекс уже старенький, активно эксплуатировался заводом для собственных нужд – участвовал в выставках, испытательных стрельбах. Однако, несмотря на некоторую изношенность, модуль в бою показал себя просто превосходно. Вот уже три с лишним года он несёт напряжённую службу, эффективно решая все поставленные задачи.

Успешная боевая работа АБМ «Тор-М2КМ» стала одним из факторов, повлиявших на принятие решения по модернизации ЗРК «Тор-М2» до модульной версии для ВМФ. Таким образом, если первый модуль был разработан на базе ЗРК «Тор-М2У» с 8 ЗУР 9М331, то данный АБМ создан на базе новейшей версии ЗРК «Тор-М2» с 16 ЗУР 9М338К. Тактико-технические требования к проекту утверждены в октябре 2023 года. Руководство ВМФ подтвердило готовность в случае успешного прохождения испытаний закупить партию изделий для нужд флота. ИЭМЗ «Купол» провёл необходимые работы. И летом текущего года новейший АБМ «Тор-М2КМ» для нужд ВМФ успешно завершил испытания.

Здесь стоит сделать отступление и отметить оперативность в работе специалистов и руководства флота – заказ на производство первой партии изделий был выдан до получения литеры О1 и даже до завершения испытаний. Это, конечно, нетипичная ситуация. Представители флота пошли на известный риск, который полностью оправдался: испытания завершились успешно, в настоящий момент идёт процедура присвоения литеры О1, а благодаря заблаговременному началу освоения серийного производства мы уже в текущем году планируем передать изделия заказчику.

«Тор-М2КМ» – совершенно уникальный комплекс конструктивных решений. На момент создания первого образца не было аналогов ни в нашей стране, ни в мире

– Расскажите подробнее о боевом модуле «Тор-М2КМ».

– Это совершенно уникальный комплекс конструктивных решений. На момент создания первого АБМ «Тор-М2КМ» не было аналогов ни в нашей стране, ни в мире. Только недавно начали появляться подражания. Что, кстати, дополнительно свидетельствует о перспективности данного формфактора. Суть концепции отражена в названии – это модуль, способный вести боевую работу автономно, без жёсткой привязки к несущей базе. Он может применяться стационарно в составе объектовой ПВО. И применяется – ранее выпущенные изделия (созданные на базе «Тор-М2У») сейчас несут службу по охране особо важных объектов и гражданского населения в частях ВКС. АБМ также может быть интегрирован с любым шасси подходящей грузоподъёмности и в таком виде становится средством войсковой ПВО. Это немаловажно в свете существующей тенденции на мировом рынке ВиВТ – инозаказчики часто требуют, чтобы изделия размещались на несущей базе их производства. Модуль подходит для этого идеально, и это дополнительно повышает его экспортный потенциал. Кстати, первая партия ЗРК «Тор-М2КМ» была выпущена в интересах инозаказчика.

И наконец тот вариант, который мы сегодня обсуждаем, – несение службы на кораблях и вспомогательных судах флота. Одно и то же изделие вчера стояло на охране столицы, сегодня переброшено в войска, завтра переставлено на корабль. Тем самым обеспечивается быстрый манёвр наличных средств ПВО с сухопутного направления на морское и обратно. Это межвидовой комплекс в полном смысле слова. И мы ожидаем, что новый АБМ, хотя и создан для нужд флота, найдёт широкое применение и на суше.

– В чём сложность работы над морской поверхностью? Какие мероприятия были проведены для «оморячивания» «Тора»?

– Проблема работы над водной поверхностью – наличие сильных естественных помех, осложняющих перехват низколетящих целей. Для того чтобы исключить возможную ошибку, был создан специальный «морской фильтр». Впервые в серийных изделиях он был внедрён ещё в ЗРК «Тор-М2ДТ», которые также служат в ВМФ – в береговых подразделениях Северного флота. Впрочем, сегодня «морской фильтр» внедряется и в серийные сухопутные изделия на случай, если им придётся работать над водой. При необходимости оператору достаточно перейти с одного алгоритма на другой. Также в морской модуль была добавлена специальная система, отрабатывающая качку.

Другая важная задача, которая была решена, – обеспечение получения электропитания от корабельной сети. Это позволяет экономить ресурс турбогенератора. Питание от внешнего источника возможно организовать через трансформатор и на берегу. Это решение может найти применение и в объектовой ПВО.

В ходе интеграции АБМ «Тор-М2КМ» реализована возможность получения навигационных данных и целеуказания – пеленга, дистанции, широты, долготы, скорости – от корабельных систем. Обеспечена громкоговорящая связь с главным командным пунктом. Отработано получение информации от берегового штаба ПВО. Такая возможность, кстати, не на всех кораблях имеется. Отображение информации переводится в морские единицы измерения – узлы, мили и так далее.

Также с учётом повышенной агрессивности морской среды улучшены изоляция и противокоррозионное покрытие.

– На каких кораблях может быть установлен АБМ «Тор-М2КМ»?

– Практически на любых от 500 тонн водоизмещения. На малых кораблях – один модуль на носу или на корме. На кораблях среднего водоизмещения – два, на шканцах по оба борта. Также модуль может быть установлен на вспомогательных судах, призываемых в состав флота по мобилизационному развёртыванию, – ледоколах и других.

Важно отметить, что АБМ «Тор-М2КМ» не только легко устанавливается, но и снимается без проблем. Это позволяет быстро дооснастить корабль под конкретную задачу. Грубо говоря, при постановке задачи обеспечения ПВО модуль устанавливается, например, на вертолётной площадке. При смене задачи на обеспечение ПЛО АБМ снимается, а вертолёт возвращается на штатное место. Это полностью соответствует идее сменного модульного вооружения, за которым будущее.

– А как продвигаются работы над ЗРК «Тор-МФ»?

– В отличие от модуля, который был создан ИЭМЗ «Купол» в инициативном порядке (хотя инициатива была поддержана флотом), ЗРК «Тор-МФ» создаётся на «государевы деньги» – разработка комплекса включена в программу ГОЗ. Это иной порядок финансирования, иные требования к срокам работ и иной формат распространения информации. Давайте дождёмся официальных релизов Минобороны. Ждать их недолго – по линии завода работы, как всегда, выполняются точно в срок.

Андрей Солдаткин