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Японскими эсминцами заинтересовалась Индонезия

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Япония и Индонезия приступили к переговорам о возможной передаче бывших в эксплуатации японских эсминцев класса "Асагири", что знаменует еще один шаг в расширении экспортной политики Токио в сфере обороны.

Как уточняет Naval News, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми встретился со своим индонезийским коллегой Сьяфри Сьямсэддином в конце прошлой недели в Токио. Сьяфри выразил желание "воплотить в жизнь" сотрудничество в области оборонной техники и технологий, включая передачу эсминцев класса "Асагири". Стороны договорились обсудить вопросы обучения персонала, технического обслуживания кораблей и оперативной поддержки.

Эсминец класса "Асагири", Япония

JMSDF


Этот шаг предпринят спустя два месяца после того, как Токио пересмотрел правила экспорта военной техники, разрешив передачу летального оборонного оборудования, включая корабли, при соблюдении определенных условий. С тех пор Токио активизировал военное сотрудничество со странами-партнерами, включая Филиппины, Индонезию и Новую Зеландию.

Синдзиро Коидзуми напомнил, что ранее, в апреле, Австралия заказала у Японии три модернизированных фрегата класса "Могами". Кроме того, продолжаются переговоры с Филиппинами о поставке Маниле трех эсминцев класса "Абукума".

Naval News отмечает, что японские эсминцы, в которых заинтересованы Индонезия и Филиппины, спроектированы для разных задач и предлагают значительно различающиеся уровни боеспособности. Оба класса кораблей вооружены 76-мм корабельным орудием, противокорабельными ракетами "Гарпун", противолодочными ракетными установками ASROC и легкими торпедами. Однако ключевые различия заключаются в возможностях противовоздушной обороны.

Эсминец "Абукума", Япония

JMSDF


Эсминец сопровождения класса "Абукума" водоизмещением около 2000 тонн оснащен единственной зенитной системой – это 20-мм арткомплекс Phalanx. Также на борту не предусмотрен вертолетный ангар. В то же время, с экипажем примерно в 120 моряков, эксплуатация такого корабля относительно экономична.

В свою очередь эсминцы класса "Асагири" водоизмещением около 3500 тонн оснащены восьмиячеечной пусковой установкой зенитных ракет Sea Sparrow, двумя установками Phalanx и средствами для эксплуатации противолодочного вертолета. Этот арсенал обеспечивает значительно более эффективную противовоздушную оборону, а также улучшенные возможности наблюдения и борьбы с подводными лодками.

Кроме того, эсминцы класса "Асагири" используют силовую установку типа COGAG, состоящую из четырех газовых турбин, приводящих в движение два вала, в то время как корабли класса "Абукума" используют комбинированную дизель-газовую установку типа CODOG с двумя дизельными двигателями и двумя газовыми турбинами, приводящими в движение два вала.

Практическое следствие этого различия заключается в том, что компоновка CODOG на "Абукуме" обеспечивает лучшую топливную экономичность на крейсерских скоростях, что соответствует его роли в патрулировании побережья, в то время как полностью газотурбинная компоновка COGAG на "Асагири" отдает приоритет скорости и мощности, что соответствует его профилю эсминца для открытого океана.

"Асагири" – старейший класс эсминцев, всё ещё находящихся на службе в ВМС Японии. Восемь кораблей были построены начиная с 1988 года. Один из них уже выведен из эксплуатации. Все шесть эскортных эсминцев класса "Абукума", принятые на вооружение с 1989 года, остаются на службе, хотя ожидается, что их будут постепенно выводить из эксплуатации по мере ввода в строй более новых платформ, таких как фрегаты класса "Могами".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Новая Зеландия
Филиппины
Япония
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