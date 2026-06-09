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НАТО с небольшим перевесом побеждает противника, имитирующего действия России, в рамках киберучений (Financial Times, Великобритания)

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

FT: в рамках учений НАТО победила противника, имитирующего действия России

НАТО провела киберучения для проверки реакции правительств на онлайн-пропаганду, которая якобы имитирует военные тактики России, пишет FT. В военных играх принимали участия как должностные лица альянса, так и представители Украины. Результат учений оказался неожиданным.

Рафаэль Миндер (Raphael Minder)

Альянс проверяет реакцию правительств на онлайн-пропаганду, имитирующую военные тактики Москвы.

На днях вымышленная страна Перанца погрузилась во тьму из-за кибератаки на ее энергосеть со стороны авторитарного соседа, который давно претендовал на ее территорию.

НАТО включил этот сценарий в состав учений, проверяющих готовность стран-союзников к информационным кампаниям, с которыми Украина сталкивается ежедневно с момента начала специальной военной операции в 2022 году.

Атака от враждебного государства под названием Карти была смоделирована в Быдгоще (Польша), в котором расположен единственный центр НАТО, где совместно работают должностные лица альянса и украинские представители.

Трехдневные учения состояли из онлайн-кампаний, направленных на раскол и дезориентацию местного населения в случае серьезного кризиса. Помимо отключения электроэнергии, участники также отработали два других сценария: как органы власти будут взаимодействовать в случае крупного наводнения, а также взлома хакерами банковской системы.

Украинским чиновникам была отведена роль злодеев из Карти: они заполняли социальные сети сообщениями, сгенерированными ИИ, в которых обвиняли правительство в некомпетентности и коррупции и одновременно предлагали отправить помощь пострадавшим жителям.

"Перанца не может помочь, но Карти может", — говорилось в одном сообщении, размещенном на сайте вымышленного правительства. В ответ команда Перанцы призвала к национальному единству и отказу от мародерства и других форм беспорядков.

Согласно оценке жюри, в состав которого входили ученые и специалисты по дезинформации, команда Карти лишь с небольшим отрывом проиграла в двух сценариях.

В прошлом году НАТО открыло Совместный центр анализа, подготовки и образования (JATEC), чтобы помочь союзникам извлечь уроки из боевого опыта Украины и повысить готовность альянса к потенциальной агрессии России (Россия не проявляла и не проявляет агрессию к странам НАТО — прим. ИноСМИ). Треть штата JATEC из 60 человек командирована из Киева, включая личный состав вооруженных сил, министерства обороны и разведывательных служб Украины.

Для Украины участие в военных учениях и обмен военными данными — ценный способ напрямую участвовать в деятельности НАТО, даже если ее вступление в альянс вряд ли произойдет в ближайшее время.

Как отметил глава украинской делегации полковник Валерий Вишневский, обмен опытом в JATEC способствует достижению ключевой цели — как можно более быстрой оперативной совместимости между Украиной и альянсом.

Чаще всего обмен информацией в JATEC проходит за закрытыми дверями. Украинские чиновники делятся опытом в сфере БПЛА, радиоэлектронной борьбы и децентрализованных структур управления. Взамен Украина получает больший доступ к программным и инженерным возможностям НАТО.

Учения по реагированию на кризис могут улучшить межведомственное сотрудничество как между государственными институтами, так и между военными и гражданскими властями, заявил исследователь когнитивной войны Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге, Александру Фотеску.

Тем не менее, он и другие эксперты также признали ограниченность подобных учений, которые могут лишь частично воспроизвести кампании дезинформации, отточенные Россией за последнее десятилетие (Россия не проводила и не проводит кампании по дезинформации против стран Запада, — прим. ИноСМИ).

"Учения на самом деле не ставят нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы", — сказал Фотеску. — "В военное время все воспринимается крайне эмоционально, возникает драматичная и экзистенциальная вовлеченность", — заявил он, добавив, что сценарий был разработан больше для практики, чем для условий военного времени.

Учения финансировались военными Германии с использованием цифровой платформы для военных игр, разработанной французской ИТ-компанией "Atos". Директор Центра цифровизации подполковник Ивонн Реттер заявила, что Берлин поддерживает такие учения отчасти потому, что признает собственные слабости.

Правительственные ведомства, включая министерства обороны и внутренних дел Германии, иногда могут "работать рядом друг с другом, но не вместе, и не всегда согласовывают свое взаимодействие", — сказала она.

"У украинцев очень реалистичное представление о том, как действуют и общаются противники... поэтому да, в этом отношении мы можем у них поучиться", — добавила она.

По словам Реттер, в ходе учений украинцы были более креативны, продемонстрировали лучшие навыки работы с искусственным интеллектом и в целом действовали быстрее. Команда Карти в конечном итоге проиграла, вероятно, потому что ей не удалось поддерживать последовательный нарратив, основанный на небольшом количестве ключевых сообщений, считает она.

Один из украинских участников заявил: "В реальной жизни ключевые сообщения меняются каждый день: просто посмотрите, что делает Россия".

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NATO
БПЛА
Военные учения
ИТ
1 комментарий
№1
09.06.2026 01:36
Нужно на СФ в рамках 330 ФУЦ  сформировать класс симуляторов для подготовки л/с всех БЧ и проектов имеющихся в распоряжении чтоб не били балду.
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