Войти
Lenta.ru

В России предложили создать малую систему ПВО

561
2
+2
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

Шурыгин: Пора создать малую систему ПВО, соединенную с основной

Борьба с украинскими беспилотниками при помощи основной системы противовоздушной обороны (ПВО) — это «экономическое харакири». С предложением создать малую систему ПВО в беседе с «Царьградом» выступил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист заявил, что стране уже давно была нужна «стратегическая реформа» противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что в России следует восстановить войска ПВО в качестве отдельного вида Вооруженных сил (ВС) наравне с беспилотными войсками.

«При этом надо понимать, что у нас должна появиться наконец-то новая система ПВО, так называемая малая или местная противовоздушная оборона. Эта система должна быть соединена с основной, большой. Сегодня всем очевидно, что большая противовоздушная оборона в одиночку не справляется, и ракетами с дронами воевать бесполезно, потому что это называется из пушки по воробьям», — объяснил Шурыгин.

По его словам, каждый такой беспилотник стоимостью в несколько тысяч долларов сбивается ракетой, которая стоит почти под миллион. «И получается, что ты просто делаешь себе экономическое харакири», — заметил эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад также призывал создать беспилотную систему ПВО и сетку аэростатов. По его мнению, это позволило бы увеличить эффективность работы радиоэлектронной разведки.

Ранее Шурыгин признал, что российские войска отстают от ВСУ на фронте в связи. По его словам, качество используемых бойцами китайских раций Baofeng оставляет желать лучшего.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
09.06.2026 05:22
27 апреля сертификат лётной годности получил самолёт «Русская Арктика» на базе Ан-2 . Этот самолёт спроектирован и изготавливается на омском заводе «Мотор» .
   Машина имеет бортовой локатор кругового обзора, ГЛОНАСС, РЭБ, навигационные системы спутникового наведения. На борту могут находится дроны и их операторы.
Это — маленький АВАКС, но есть преимущество: «Русская Арктика»,  в  отличие   от   огромного  А-50У,   может прятаться за складками местности.
   Однако  неподкупные  чиновники Минпромторга  лоббируют   дорогущий  "Байкал"
https://svpressa.ru/science/article/518768/?hta=1
0
Сообщить
№2
09.06.2026 06:48
Цитата
Сегодня всем очевидно, что большая противовоздушная оборона в одиночку не справляется, и ракетами с дронами воевать бесполезно, потому что это называется из пушки по воробьям», — объяснил Шурыгин.
С какими именно дронами бесполезно воевать ракетами..? Дальноходные БЛА "Лютый" и др функциональные аналоги "Герани", бьющие в глубь Россси – вполне достойные цели для ЗУР. Разумееется для тех что подешевле, таких как панцирные. У них есть и недостаток, в виде небольшой дальности при стрельбе ими с наземных ЗРК, но это можно компенсировать подняв их на борт ЛА-дроноперехватчиков, тем самым одновременно решив и проблему обнаружения маловысотных целей. С другой стороны, миниатюрные ФПВ — ракеты сбивать никогда и не могли.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 12:29
  • 16033
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 11:22
  • 1
Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»
  • 09.06 11:11
  • 1
Названы задачи Су-75 в ходе СВО
  • 09.06 10:08
  • 1
«Аэромакс» готовит беспилотный вертолет В-200 к запуску в эксплуатацию
  • 09.06 06:48
  • 2
В России предложили создать малую систему ПВО
  • 09.06 06:10
  • 0
Комментарий к "Крушитель авианосцев: какой флагман получит Северный флот"
  • 09.06 04:59
  • 0
Комментарий к "На границе НАТО с Россией я увидел разгром бронетанковых войск (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 09.06 02:32
  • 0
Комментарий к ""Три условия, и победа над Россией у нас в кармане". У Расмуссена есть план (The Economist, Великобритания)"
  • 09.06 01:36
  • 1
НАТО с небольшим перевесом побеждает противника, имитирующего действия России, в рамках киберучений (Financial Times, Великобритания)
  • 09.06 01:20
  • 1
В "Ростехе" сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять функции воздушного командного пункта (Military Watch Magazine, США)
  • 09.06 01:03
  • 0
Комментарий к "Помощник президента России подтвердил наличие непубличных контактов с Киевом"
  • 09.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Наступившее лето отличается от предыдущих аналогичных периодов СВО"
  • 08.06 21:33
  • 2
FPV-дрон "Пиранья 10", сбивший танк ABRAMS, показали на HeliRussia-2026
  • 08.06 20:00
  • 0
Комментарий к "Крупнейшая в мире ударная подлодка заявила о своем присутствии близ заполярных рубежей НАТО. Насколько могуч "Ясень-М"? (Military Watch Magazine, США)"
  • 08.06 11:40
  • 8
На Западе оценили ракетную мощь российского «Адмирала Нахимова»