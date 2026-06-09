В России предложили создать малую систему ПВО

Шурыгин: Пора создать малую систему ПВО, соединенную с основной

Борьба с украинскими беспилотниками при помощи основной системы противовоздушной обороны (ПВО) — это «экономическое харакири». С предложением создать малую систему ПВО в беседе с «Царьградом» выступил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист заявил, что стране уже давно была нужна «стратегическая реформа» противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что в России следует восстановить войска ПВО в качестве отдельного вида Вооруженных сил (ВС) наравне с беспилотными войсками.

«При этом надо понимать, что у нас должна появиться наконец-то новая система ПВО, так называемая малая или местная противовоздушная оборона. Эта система должна быть соединена с основной, большой. Сегодня всем очевидно, что большая противовоздушная оборона в одиночку не справляется, и ракетами с дронами воевать бесполезно, потому что это называется из пушки по воробьям», — объяснил Шурыгин.

По его словам, каждый такой беспилотник стоимостью в несколько тысяч долларов сбивается ракетой, которая стоит почти под миллион. «И получается, что ты просто делаешь себе экономическое харакири», — заметил эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад также призывал создать беспилотную систему ПВО и сетку аэростатов. По его мнению, это позволило бы увеличить эффективность работы радиоэлектронной разведки.

Ранее Шурыгин признал, что российские войска отстают от ВСУ на фронте в связи. По его словам, качество используемых бойцами китайских раций Baofeng оставляет желать лучшего.